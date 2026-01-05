Dos jóvenes chocan con su coche contra dos burros en Zamora

Dos mujeres han resultado heridas el domingo, 4 de enero, tras una colisión entre un turismo y dos burros en la carretera ZA-P-2547, a la altura del punto kilométrico 9, dentro del término municipal de Melgar de Tera.

Una llamada al centro coordinador de emergencias 112 de Castilla y León, a las 19:47 horas, indicaba que el vehículo implicado circulaba por esta vía provincial cuando impactó contra los dos animales que se encontraban en la calzada.

Como consecuencia del choque, las dos ocupantes del turismo han sufrido diversas lesiones que han requerido asistencia sanitaria en el lugar del accidente.

Una de las heridas es una mujer de 24 años, que presentaba dolor en la espalda tras la colisión. La segunda ocupante, una mujer de 28 años, ha sufrido un golpe en la cabeza.

Tras el aviso, se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora y Emergencias Sanitarias del Sacyl ha movilizado recursos sanitarios para atender a las dos afectadas.