El alcalde de Zamora pide a los Reyes Magos "un tren que pare en Sanabria, que los montes rebroten y paz para los niños"

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha sido el encargado, un año más, de entregar a los Reyes Magos las llaves de la ciudad, para que puedan completar su mágica tarea en la noche del 5 al 6 de enero.

Guarido ha tomado el micrófono esta gélida tarde para transmitir un mensaje centrado en la paz, las infraestructuras, el cuidado del entorno y el bienestar social durante el acto final de la Cabalgata de Reyes, celebrado en la Plaza Mayor.

El alcalde ha comenzado su intervención con un saludo dirigido a los niños y niñas y al conjunto del público que había aguardado con emoción la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar pese al frío, que, según señalaba, "no se nota gracias a la buena compañía".

Guarido ha pedido un aplauso para todos los presentes por su comportamiento durante el año y ha expresado su deseo de que, como reyes magos, hicieran desaparecer las preocupaciones acumuladas para recibirlos "en paz", con especial atención a la ilusión infantil y a los valores compartidos por la comunidad.

Durante su discurso, el alcalde zamorano ha recordado que los Reyes habían visitado previamente distintos barrios de la ciudad y también a personas hospitalizadas o residentes en centros de mayores que no pudieron asistir a la cabalgata.

En el mensaje central de su mensaje a Sus Majestades, Guarido ha explicado que en su carta de este año había pedido "un tren que pare en Zamora, en Sanabria también".

El alcalde también ha solicitado a lo largo del mundo que "dejen a todos los niños y niñas vivir en paz, como estáis vosotros hoy esperando la llegada de los Reyes".

Guarido también se ha acordado de los devastadores incendios de este verano en las provincias de Zamora y León y desea que los montes y campos afectados por los fuegos "rebroten con más fuerza", tras la tragedia ocurrida.

En su intervención también ha incluido peticiones vinculadas a la salud, los consultorios médicos en los pueblos y la compañía para las personas mayores. Y no se ha olvidado de pedir "trabajo para los padres, para las madres y para que los jóvenes no se vayan de Zamora y se puedan quedar aquí trabajando si quieren".

Además, ha solicitado a sus mágicas majestades que todo el mundo pueda tener "una casa para vivir", como un derecho básico.

Guarido también ha dedicado una parte específica de su mensaje a los niños, para quienes pidió "una familia y una escuela" y les ha recordado que "hay que ir a la escuela y aprender", además de "muchos amigos que os quieran mucho".

El alcalde de Zamora ha bromeado con que los Reyes Magos le ayuden a hacer "alguna rotonda más", para luego pedirles que pueda hacer realidad "una ciudad mejor". En este punto se ha dirigido al público para explicar que esa mejora requiere también la implicación de la ciudadanía, ya que "los Reyes Magos no vienen todos los días".

Antes de concluir, pidió que la mañana de Reyes haya algún regalo en los zapatos y animó a preparar comida y bebida para los Magos. Por lo que ha recordado que Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán con "un pasaporte especial: el pasaporte de la magia", que les permitirá entrar en todas las casas.

El acto ha concluido con el agradecimiento del alcalde de Zamora por la participación de todas las personas y colectivos que hicieron posible la celebración.