National Geographic se rinde ante la leyenda de la ciudad de Castilla y León que usó vino para construir una de sus torres

La bella ciudad zamorana de Toro ha sido seleccionada por National Geographic como un escenario clave para comprender la historia de Castilla y de España. La publicación destaca cómo este enclave estratégico fue el tablero donde se jugó el futuro de una corona y el origen de una de las leyendas más singulares del patrimonio español.

National Geographic nos traslada al 1 de marzo de 1476. En un paisaje de colinas y campos extensos, los ejércitos de Isabel de Castilla y de Juana la Beltraneja se citaron en una lucha que trascendía lo militar. Aquella batalla, aunque incierta en su resultado táctico inmediato, supuso la consolidación política de los Reyes Católicos.

La prestigiosa publicación subraya que este episodio fue el punto de inflexión que permitió a Isabel afianzar su posición como reina legítima y marcar el rumbo hacia la unificación de las coronas de Castilla y Aragón.

Sin embargo, la relevancia de Toro no se detiene en las crónicas bélicas. La revista recuerda que la ciudad fue sede de asambleas decisivas, como las Cortes de 1505. De allí emanaron las célebres Leyes de Toro, un cuerpo jurídico que ordenó la vida civil, desde el matrimonio hasta los mayorazgos, y cuya vigencia se extendió durante siglos incluso por los territorios de ultramar.

El enigma de la argamasa de vino

Más allá de la política y el derecho, National Geographic se muestra fascinada por el rico imaginario popular que alimenta la personalidad de Toro. El artículo destaca una creencia que ha pasado de generación en generación: la construcción de la Torre del Reloj, integrada en el antiguo Arco del Mercado.

Cuenta la tradición que, ante la escasez de agua y la extraordinaria abundancia de viñedos en la zona, los constructores decidieron utilizar vino en lugar de agua para mezclar la argamasa de sus muros. La publicación señala que, más allá de la veracidad física del hecho o de si sus muros aún emanan algún tipo de aroma afrutado, este mito simboliza la profunda relación de la localidad con su cultura vinícola. Es una seña de identidad que hoy sigue definiendo su economía y su paisaje.

Un patrimonio que desafía al tiempo

El reportaje concluye con un recorrido por la silueta de la ciudad, dominada por la Colegiata de Santa María la Mayor. Esta joya del románico español del siglo XII, con su imponente figura inspirada en la catedral de Zamora, custodia el Pórtico de la Majestad, una de las portadas góticas más célebres de España.

Toro, según describe la mirada de National Geographic, ha logrado complacer al visitante moderno sin perder su esencia medieval. Entre iglesias románicas, palacios renacentistas y bodegas que guardan siglos de tradición, la ciudad se erige como un testigo vivo de las contiendas que perfilaron el mapa de la España actual, manteniendo siempre su vínculo sagrado con la tierra y la vid.