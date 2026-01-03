Arde un coche en plena A-52: viajaba una pareja con un niño

Intervención de los bomberos en el incendio del vehículo en la A-52.

Los Bomberos del Parque Zona Norte del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, con base en Rionegro del Puente, intervinieron ayer noche en la extinción de un incendio declarado en un turismo que circulaba por la autovía A-52, sentido Benavente.

Una llamada al 112 a las 23:35 horas alertaba de un vehículo en llamas a la altura del kilómetro 66,700 de la A-52.

Los bomberos sofocan las llamas del turismo.

En el interior del turismo viajaba una pareja acompañada de un menor de muy corta edad, quienes afortunadamente no sufrieron ningún tipo de daño personal como consecuencia del incidente.

Los efectivos del Parque Zona Norte procedieron a la completa extinción del incendio y a la posterior limpieza de la calzada para garantizar la seguridad del tráfico.