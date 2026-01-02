Fallece el artista Ricardo Flecha Valle a los 92 años: padre del querido escultor de la Semana Santa de Zamora

La Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora ha comunicado el fallecimiento del pintor y hermano de la hermandad, Ricardo Flecha Valle, padre del mítico escultor Ricardo Flecha Barrio, fallecido en 2023 y que dejó huérfana la Semana Santa de Zamora.

La cofradía ha expresado su "más sentido pésame" a la familia y amigos y ha deseado que la Santísima Virgen de los Clavos "lo acoja bajo su manto".

Ricardo Flecha Valle nació en Zamora el 11 de abril de 1932 y cursó estudios en el Instituto Claudio Moyano. Se formó como pintor autodidacta y mantuvo una trayectoria centrada en la pintura de paisajes, especialmente de la provincia de Zamora, que reflejaban su vínculo con la tierra y su identidad artística.

La cofradía ha querido recalcar que posee obras destacadas vinculadas a su familia, como el grupo escultórico de San Juan y Nuestra Señora, la mesa de la Piedad y los Arma Christi, realizadas por su hijo, Ricardo Flecha Barrio.