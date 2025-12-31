El Ayuntamiento de Zamora elige la famosa calle Balborraz para celebrar un nuevo mercado de artesanos mensual

El Ayuntamiento de Zamora ha presentado esta mañana de Nochevieja un nuevo mercado mensual en la calle Balborraz, que se celebrará el primer sábado de cada mes, comenzando este 3 de enero, de 11:00 a 15:00 horas. En su primera edición contará con la participación de una quincena de artesanos de la ciudad y varios talleres familiares.

Según ha indicado el concejal de Promoción Económica, David Gago, la iniciativa busca convertir la calle "en una calle de fiesta de comercio de proximidad de productos de calidad" en torno a esta famosa calle que "en el pasado fue exponente del comercio local".

En enero se realizarán talleres de sacos aromáticos personalizados a las 11:30 horas, impartidos por María García y Rebeca García, y de velas artesanales a las 13:00 horas, a cargo de Lourdes Mateos, apicultora de Aspariegos. La inscripción se hará en el stand de organización por un precio simbólico de un euro.

La iniciativa surge tras varias reuniones entre la empresa Synergias, encargada de la organización, los artesanos locales y el Ayuntamiento.

Gago ha explicado que se busca "unirlos y seguir avanzando en todo lo que es el mundo de la artesanía de Zamora".

El concejal ha recordado que la ciudad cuenta con ferias de referencia nacional, como la Feria de la Cerámica y la Artesanía Popular, y que el Ministerio de Industria anunció que Zamora acogerá los Premios Nacionales de Artesanía a finales de 2026.

Canto Marbán, organizadora del mercado, ha señalado que el objetivo es "dar visibilidad a ese arte" y que Balborraz se convierta en "un espacio de confluencia entre estos artistas y sus creaciones, una manera de divulgar qué es lo que ellos hacen, el hecho a mano".