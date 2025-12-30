Confirmado por el Ayuntamiento de Zamora: este es el recorrido oficial y horarios de la Cabalgata de Reyes

Zamora volverá a engalanarse el próximo 5 de enero para recibir a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que protagonizarán la tradicional Cabalgata de Reyes.

El desfile, uno de los actos centrales de la Navidad en la ciudad, llenará de ilusión y magia las calles en una jornada que contará también con actos previos y novedades destacadas.

La Cabalgata ha sido presentada este martes por el concejal de Promoción Económica, David Gago, junto a los organizadores, la Asociación Cultural Colados.

Durante la presentación se ha puesto en valor el carácter participativo del desfile, que volverá a implicar de forma directa a la ciudadanía zamorana en uno de los eventos más esperados del año.

David Gago ha señalado que "será una cabalgata muy participativa", en la que tomarán parte alrededor de 500 voluntarios. El desfile contará con seis carrozas y el acompañamiento de una banda de música, además de la Agrupación Musical Virgen de la Vega de Salamanca, que abrirá la comitiva real por las calles de la ciudad.

La Cabalgata incluirá también la participación de los grupos de teatro de Zamora y de los vehículos americanos del colectivo American Pure Style.

Para garantizar que todos los niños puedan disfrutar del reparto, la organización dispondrá de 60.000 piruletas sin gluten a lo largo del recorrido del desfile.

El concejal ha querido agradecer la implicación de los voluntarios, destacando "que se han ido apuntando a lo largo de todos estos días para que nuestra cabalgata sea una gran cabalgata, que llene de luz, de color, de alegría, esta mágica Noche de Reyes en su llegada a la ciudad de Zamora".

Como novedad este año, el Cartero Real de Sus Majestades visitará Zamora el sábado 3 de enero. A partir de las 18.00 horas recorrerá la ciudad desde la Plaza de la Marina hasta la Plaza Mayor, acompañado por una Banda de Cornetas y Tambores, recogiendo las cartas de todos los zamoranos y zamoranas para hacerlas llegar a los Reyes Magos.

La jornada del 5 de enero comenzará por la mañana con la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a la localidad de Carrascal a las 10.30 horas, donde recibirán a los niños en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. A mediodía, a las 12.00 horas, partirán en comitiva desde la Fundación Rei Afonso Henriques.

Desde allí, los Reyes Magos cruzarán el Puente de Piedra y recorrerán distintas calles de la ciudad, pasando por la calle El Puente, la plaza de Santa Lucía, la calle Alfonso XII, la calle Ramos Carrión y la Plaza Mayor, donde sus coches oficiales circularán por diferentes puntos del casco urbano.

La Cabalgata de los Reyes Magos comenzará a las 18.30 horas. El recorrido discurrirá por la avenida de la Plaza de Toros, la calle de la Amargura, la avenida Príncipe de Asturias, la calle de Santa Clara, la plaza de Sagasta y finalizará en la Plaza Mayor.

Una vez en la Plaza Mayor, Sus Majestades recibirán las llaves de la ciudad de manos del alcalde, Francisco Guarido. Tras este acto simbólico, Melchor, Gaspar y Baltasar se dirigirán a los niños para hacerles llegar un mensaje especial en una de las noches más esperadas del año.

La visita de los Reyes Magos a Zamora concluirá con un gran castillo de fuegos artificiales, que pondrá el broche final a una jornada marcada por la ilusión, la participación ciudadana y la tradición en la víspera de la Noche de Reyes.