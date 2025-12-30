El Ayuntamiento de Benavente reduce su deuda por debajo del 20% por primera vez en más de 20 años

El Ayuntamiento de Benavente ha aprobado la amortización anticipada de 300.000 euros de deuda, una operación que se suma a las previsiones iniciales del presupuesto de 2025.

Esta medida permitirá situar el endeudamiento municipal por primera vez en más de dos décadas por debajo del 20%, según los datos económicos del Consistorio.

La reducción cobra especial relevancia en comparación con ejercicios anteriores. En 2023, con PSOE e IU en el Gobierno municipal, la deuda alcanzaba el 39,43%.

A finales de 2024, el actual Ejecutivo local logró rebajarla hasta el 23,82%, sin concertar nuevos préstamos ni aplicar recortes, de acuerdo con la información facilitada.

La nueva amortización ha sido aprobada mediante decreto firmado este mes por la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio. Con esta operación, el porcentaje de endeudamiento caerá por debajo del 20%, reflejando una disminución continuada de la deuda municipal en los últimos ejercicios.

La amortización anticipada se aplicará a cantidades pendientes de tres préstamos solicitados por el anterior gobierno de PSOE e IU durante los años 2020, 2021 y 2022. Se actuará sobre los créditos con mayor coste financiero, lo que permitirá un ahorro en intereses sin asumir penalizaciones.

El Ayuntamiento señala que la operación es posible gracias a la situación económica municipal. El Consistorio dispone de un remanente líquido de tesorería superior a 2,3 millones de euros y un superávit presupuestario que supera los 179.000 euros, lo que permite destinar recursos propios a la reducción de deuda.

Según el comunicado municipal, esta actuación se realiza sin afectar a los servicios públicos ni a la actividad ordinaria del Ayuntamiento. El equipo de gobierno subraya que la reducción del endeudamiento refuerza la capacidad financiera para acometer futuras inversiones y proyectos en la ciudad.

De forma paralela, el Ayuntamiento de Benavente abonará antes de finalizar el año la subida salarial del 2,5% al personal municipal, aprobada por el Gobierno de España el pasado 3 de diciembre. El incremento tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025.

La subida salarial podrá reflejarse en las nóminas del personal en el mes de diciembre, sin necesidad de esperar al próximo ejercicio.

El Ayuntamiento indica que dispone de "consignación suficiente" para asumir este gasto, a pesar de tratarse de una medida comunicada a finales de año.

El decreto firmado por la alcaldesa reconoce los atrasos salariales correspondientes al periodo comprendido entre enero y diciembre de 2025.

Esto afecta a personal funcionario y laboral e incluye retribuciones básicas, complementos, situaciones administrativas y servicios extraordinarios.

El coste total de los atrasos salariales asciende a 123.443,84 euros. Esta cantidad ya ha sido aprobada y autorizada para su abono a través de la Tesorería Municipal, según recoge el acuerdo.

El Ayuntamiento también advierte de que esta subida tendrá continuidad en 2026. Está prevista una nueva actualización salarial del 1,5%, a la que podría sumarse un 0,5% adicional si la inflación supera la prevista, lo que supondrá un incremento global de los costes de personal en torno al 4%.

Desde el Consistorio se atribuye la posibilidad de aplicar estas medidas a una "planificación económica eficiente", que permite cumplir con las obligaciones legales y mantener la estabilidad financiera municipal, al tiempo que se garantiza el reconocimiento retributivo del personal del Ayuntamiento de Benavente.