El aviso de otros conductores evita una tragedia en Zamora: un camionero ebrio circula en zigzag por la N-122

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora investiga al conductor de un tráiler por un delito de conducción temeraria después de ser interceptado cuando circulaba de forma peligrosa por la N-122 y arrojar una tasa de alcoholemia que superaba en más de seis veces el límite permitido para vehículos pesados.

Los hechos ocurrieron sobre las 18:30 horas del sábado 27 de diciembre, cuando varias llamadas alertaron al 062 de la Guardia Civil de Zamora de la circulación "en zigzag" de un vehículo articulado con remolque cisterna en la carretera N-122, en sentido Zamora.

Ante los avisos, la Central Operativa de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora activó un dispositivo de búsqueda para localizar al camión y controlar a su conductor. El tráiler fue finalmente interceptado en el kilómetro 467,500 de la N-122, dentro del término municipal de Zamora.

Una vez detenido el vehículo, los agentes comprobaron que el conductor se encontraba bajo la influencia del alcohol. Fue sometido a las pruebas de alcoholemia, que arrojaron resultados de 1,02 y 0,87 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Esta tasa supera ampliamente el máximo permitido para conductores de vehículos pesados, fijado en 0,15 miligramos por litro. Por este motivo, el conductor ha sido investigado como presunto autor de un delito contra la Seguridad Vial.

La Guardia Civil considera que la conducción fue "temerariamente manifiesta", al haber puesto en concreto peligro la vida y la integridad física de las personas, con la agravante de realizarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Según la información facilitada por el Instituto Armado, el investigado cuenta con antecedentes penales y sanciones administrativas por hechos similares.

De resultar condenado, podría enfrentarse a penas de prisión de seis meses a dos años y a la retirada del carné de conducir por un periodo de entre uno y seis años.

Desde la Guardia Civil de Zamora se agradece la colaboración ciudadana, que ha sido "determinante para la evitación de una tragedia", y subraya el compromiso conjunto de la Agrupación de Tráfico y la Dirección General de Tráfico con la Estrategia de Seguridad Vial para alcanzar el objetivo de cero fallecidos en carretera en 2030.