Un padre y su hijo quedan atrapados tras un grave vuelco en Villardeciervos: ambos están hospitalizados

Accidente de tráfico en Villardeciervos Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Zamora

Un hombre de 55 años y otro de 20 han resultado heridos este domingo 28 en un accidente de tráfico registrado en la carretera ZA-912, en la provincia de Zamora.

El siniestro se produjo en torno a las 19.00 horas, según la llamada de alerta al servicio de emergencias 112 de Castilla y León, que indicó que el suceso se había producido en el kilómetro 9 de la ZA-912, en el término municipal de Villardeciervos, en la salida hacia Boya.

Según la llamada, el turismo en el que viajaban dos personas chocó contra una señal y acto seguido volcó, quedando ambos ocupantes atrapados en el interior del vehículo, conscientes y con uno de ellos herido.

El 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, a los Bomberos de Rionegro del Puente, dependientes de la Diputación Provincial, y al Centro Coordinador de Urgencias de Emergencias Sanitarias del Sacyl.

Desde este servicio se desplazaron dos ambulancias de soporte vital básico y personal médico del Punto de Atención Continuada de Carballeda.

En el lugar del accidente intervinieron los bomberos para excarcelar a los dos ocupantes, identificados como padre e hijo. Tras la actuación, el personal sanitario atendió a estos dos varones que fueron trasladados en ambulancias de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Zamora.

Por su parte, los efectivos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora aseguraron la zona, estabilizaron el vehículo, desconectaron las baterías y facilitaron la salida de los ocupantes.