Fallece Rufi Velázquez, la fiel protectora de las bibliotecas municipales de Zamora

Rufi Velázquez de Francisco, creadora de las bibliotecas municipales de Zamora y responsable de su dirección durante 35 años, ha fallecido este sábado.

Su despedida tendrá lugar mañana domingo, a las 17.00 horas, en el tanatorio Sever de Zamora. Su muerte ha causado una profunda conmoción en el ámbito cultural de la ciudad.

El Ayuntamiento de Zamora ha expresado públicamente sus condolencias y ha lamentado "profundamente" su fallecimiento.

En un comunicado, el Consistorio señala que con ella "desaparece una figura emblemática de la vida cultural de la ciudad", estrechamente ligada al desarrollo y consolidación de la red municipal de bibliotecas.

A lo largo de su trayectoria promovió numerosas actividades para fomentar el amor por los libros y la escritura. Iniciativas como el festival de cuentacuentos, el certamen 'Los sueños de cada uno', el club de lectura, la bebeteca o 'La hora del cuento' marcaron a varias generaciones.

El Ayuntamiento destaca que estas propuestas animaron a muchos jóvenes a iniciarse en la escritura o la narración oral y reflejaron su "permanente apuesta por la animación a la lectura" entre personas de todas las edades.

Subraya también su cercanía con los usuarios, a quienes recomendó libros y autores "con esmero y cariño" durante más de tres décadas.

En nombre de la Corporación municipal y de la ciudadanía, el Ayuntamiento traslada su "más sentido pésame" y un "abrazo" a familiares y amigos. El comunicado rinde homenaje a su vida y a su legado, y confía en que su "ejemplo de trabajo, amor por la literatura y pasión por la lectura" siga siendo inspiración.