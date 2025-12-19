Zamora preserva de plagas y enfermedades a sus castaños con información técnica sobre sanidad y control sostenible

Imagen de una de las jornadas de castañicultura en Zamora. Fotografía: Diputación de Zamora

La Diputación de Zamora, a través de la Mesa del Castaño y en colaboración con diferentes entidades científicas y técnicas, ha desarrollado esta semana tres jornadas formativas centradas en la sanidad del castaño y en la búsqueda de soluciones sostenibles frente a las principales plagas y enfermedades que afectan a este cultivo estratégico en la provincia.

Las actividades, celebradas entre los días 15 y 18 de diciembre en los municipios de Alcañices, Hermisende y Viñas de Aliste, han contado con una notable participación de productores, técnicos y personas interesadas en la gestión y el futuro de los sotos de castaño zamoranos.

La primera de las jornadas tuvo lugar el lunes, 15 de diciembre, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Alcañices, bajo el título "Podredumbre de la castaña: ¿qué soluciones hay para esta enfermedad emergente?".

La sesión fue impartida por Paula Rodrigues, del Instituto Politécnico de Bragança, quien abordó las causas de esta patología, su impacto en la producción y las líneas de investigación y manejo que se están desarrollando para su control.

El martes, 16 de diciembre, el salón de plenos del Ayuntamiento de Hermisende acogió la jornada "Plagas asociadas al castaño y medios de control sostenible", impartida por Albino Bento (IPB Bragança / MORE CoLAB / CNFS).

Durante su intervención se analizaron las principales plagas que afectan al castaño y se expusieron estrategias de control basadas en criterios de sostenibilidad ambiental y viabilidad para el sector.

El ciclo formativo se cerró este jueves, 18 de diciembre, en el local cultural de Viñas de Aliste, con una jornada de carácter práctico titulada "Microbiología aplicada en el control de la tinta".

Durante la sesión intervino el Dr. Hamada, experto en microbiología y edafología, quien ofreció una ponencia centrada en las interacciones de los microorganismos del suelo con el arbolado, proponiendo la utilización de productos biológicos compuestos por estimuladores del crecimiento y microorganismos del suelo para reforzar los mecanismos de defensa del castaño frente a la enfermedad de la tinta.

A continuación, el doctor ingeniero de montes Francisco Ruiz, investigador de la Universidad de Córdoba, expuso los resultados de diversas investigaciones realizadas para comprobar la efectividad del producto Vesta, un biofertilizante a base de microorganismos del suelo, en la lucha contra esta patología.

La jornada se completó con la intervención de Jesús Ruiz, quien explicó los resultados de los ensayos de aplicación de este producto tanto en el Parque de los Alcornocales, en Cádiz, como en la parcela experimental de Viñas de Aliste.

Posteriormente, los participantes se desplazaron a distintas parcelas en campo, donde pudieron observar los resultados de los tratamientos realizados y participar en prácticas de aplicación del producto.

Todas las jornadas, de carácter gratuito, incluyeron espacios de intercambio de preguntas e ideas, favoreciendo el contacto directo entre especialistas y participantes y reforzando la transferencia de conocimiento al territorio.

La Diputación de Zamora reafirma su compromiso con el sector del castaño, apostando por la formación, la innovación y la colaboración transfronteriza como herramientas clave para garantizar la sostenibilidad y el futuro de este recurso forestal y económico de gran importancia para las comarcas zamoranas.

El diputado de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruiz Rodríguez, valora muy positivamente el desarrollo de estas jornadas formativas y subraya que "desde la Diputación de Zamora mantenemos una apuesta firme por el sector del castaño, un ámbito que complementa y refuerza muchas economías familiares en el medio rural y contribuye a fijar población en nuestros pueblos". Ruiz Rodríguez destaca asimismo la importancia de acercar el conocimiento científico y técnico al territorio, "poniendo a disposición de productores y ayuntamientos herramientas prácticas para mejorar la sanidad de los sotos y garantizar su viabilidad a medio y largo plazo".