El Gobierno elige Zamora para celebrar los Premios Nacionales de Artesanía por primera vez fuera de Madrid

Zamora será la sede de los XIX Premios Nacionales de Artesanía, que se entregarán en el último trimestre de 2026. El anuncio lo ha realizado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante la entrega de los XVIII premios celebrada esta mañana en la sede del Ministerio, en Madrid.

El ministro ha subrayado que Zamora "tiene una larga tradición en artesanía" y que es "una primera gran ciudad a la que debemos ir".

El ministro ha destacado el valor histórico y cultural del sector artesanal zamorano y su peso como referente nacional, lo que ha motivado la elección de la ciudad como próxima sede del acto.

En la ceremonia ha estado presente el primer teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica, David Gago. Y este ha señalado que "es todo un orgullo" que Zamora acoja estos premios el próximo año y ha defendido que se trata de "una ciudad de artesanos, que apuesta por la tradición".

Gago ha puesto en valor la Feria de Alfarería y Cerámica Popular de San Pedro, a la que ha definido como "una de las mejores, si no la mejor, de España". Ha remarcado que este evento refleja la fortaleza del sector artesanal local y su proyección más allá del ámbito provincial.

Los Premios Nacionales de Artesanía son convocados anualmente por el Ministerio de Industria y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial y su área de promoción de la artesanía, Fundesarte. Su objetivo es impulsar el desarrollo y la competitividad de las pymes artesanas.

Estos galardones buscan también incentivar la innovación, el diseño y la capacidad de adaptación al mercado del sector. Con la elección de Zamora como sede, el Ministerio refuerza la visibilidad de la artesanía tradicional vinculada al territorio y su papel en la economía local y nacional.