Randstad elimina la salida anticipada de Nochebuena y Navidad a sus trabajadores en García Baquero, según UGT

UGT ha denunciado que Randstad Project Services habría comunicado a sus trabajadores en la fábrica de Quesos del Duero García Baquero en Toro que deberán permanecer en sus puestos hasta las 22:00 horas los días 24 y 31 de diciembre, modificando la salida anticipada que, según el sindicato, se respetaba desde hace años.

La organización considera que la decisión afectaría a la conciliación familiar de los empleados. Sonia Álvarez Ratón, secretaria general de FESMC UGT Zamora, califica este "regalo de Navidad" como un "castigo" y subraya que la modificación se habría producido de manera "sorpresiva" y unilateral, "sin margen de negociación" con la plantilla.

Hasta ahora, los empleados podían salir a las 20:00 horas, lo que les permitía cenar con familiares y allegados. Según UGT, este cambio "perjudica gravemente" a estos trabajadores, que "ya tenían planificadas en estas fechas las cenas familiares de estos días tan especiales, impidiendo con ello que muchos de ellos se puedan reunir con familiares y amigos, dado que saliendo a esta hora, muchos de ellos no van a poder llegar a tiempo a estas reuniones familiares".

Y es que la secretaria general recuerda que la mayoría de los afectados residen fuera de Toro, desplazándose desde Zamora o incluso Valladolid para su jornada laboral.

Además, el sindicato apunta que los trabajadores directos de Quesos del Duero "García Baquero" sí mantienen la salida anticipada, lo que el sindicato denuncia como un trato desigual y "falta de consideración".

Con esta modificación, afirma UGT, muchos empleados podrían no llegar a tiempo a sus reuniones familiares, "perjudicando gravemente" la conciliación familiar en fechas tan señaladas.

UGT exige una rectificación inmediata y que se mantenga la salida anticipada habitual, con garantías para que no se normalicen estos recortes encubiertos. La organización recuerda que "las tradiciones laborales que favorecen la conciliación no se recortan, sino que se respetan".