Fallece Ángel García, a los 57 años, referente del fútbol en Zamora: "Querido dentro y fuera del campo"

El fútbol zamorano se encuentra de luto tras el fallecimiento de Ángel García a los 57 años. Su muerte ha causado una profunda conmoción en el deporte provincial, donde era una figura muy conocida y querida.

Ángel García fue exjugador y entrenador del Zamora CF en todas sus categorías, una trayectoria que lo convirtió en uno de los referentes del fútbol local. Su implicación con el club y con el deporte provincial fue constante durante años.

Por ello, el Zamora CF ha mostrado su pesar a través de un mensaje publicado en la red social X. "Hoy el fútbol zamorano y el Zamora CF llora la pérdida de Angelito", señalaron, definiéndolo como "referente del fútbol zamorano y persona muy querida dentro y fuera del campo".

En ese comunicado, el club rojiblanco ha querido trasladar su "más sentido pésame a familiares y amigos", sumándose así a las numerosas muestras de cariño que se han sucedido desde que se conoció la noticia del fallecimiento de Ángel García.

De hecho, desde la UD San Lorenzo, equipo donde también tuvo mucho peso, han expresado públicamente su dolor por esta pérdida. "El corazón de Zamora y de toda la familia del fútbol provincial siente un profundo vacío", han señalado a través de Facebook. El club recuerda a Ángel como una persona cercana, comprometida y profundamente ligada al deporte que amaba.

En ese mismo mensaje, la UD San Lorenzo ha destacado que Ángel García deja "un legado imborrable de bondad, cercanía y amor por este deporte". Recordaron, además, que, "tras una larga y valiente lucha contra su enfermedad".

El club ha subrayado especialmente que se quedarán para siempre "con el recuerdo de su sonrisa sincera, su espíritu inquebrantable y su calidez humana". Cualidades, que aseguran, le hacían "ser querido por absolutamente todo el mundo", tanto dentro como fuera del ámbito deportivo.

La UD San Lorenzo también ha recalcado los valores que Ángel García representaba, ya que "no solo estaba relacionado con el fútbol; él era parte esencial de sus valores: la honestidad, el esfuerzo y la camaradería". Y han recordado que su paso por los campos de Zamora fue siempre "sinónimo de excelencia personal y de un trato exquisito".

La capilla ardiente ha quedado instalada en el Tanatorio Ciudad de Zamora. El entierro tendrá lugar el miércoles, día 17 de diciembre, a las 11.30 horas, en la iglesia parroquial de San José Obrero.