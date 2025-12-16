El curioso tobogán navideño de 40 metros cuyas entradas se pagan con tiques de compra: "Una actividad redonda"

Zamora volverá a contar esta Navidad con el tobogán gigante, de 40 metros de largo y 6 de altura, instalado en la plaza Claudio Moyano, que se complementará con diversos talleres en la Biblioteca Pública a partir del 18 de diciembre. La iniciativa busca unir ocio, cultura y comercio en el casco histórico de la ciudad.

Así lo han anunciado esta mañana el concejal de Promoción Económica, David Gago, el presidente de Azeco, Ruperto Prieto, y el director de la Biblioteca Pública, Francisco José Pardo. La colaboración entre estas tres entidades busca "promocionar el comercio y la cultura".

El tobogán será gratuito para quienes presenten tiques de compra de los comercios zamoranos. David Gago ha indicado al respecto que se trata de "una actividad atractiva, que genera dinamismo en el casco histórico de la ciudad, y que viene a complementar todo el programa y a todas las actividades organizadas desde el Ayuntamiento".

Francisco José Pardo, David Gago y Ruperto Prieto

Junto al tobogán, la Biblioteca Pública desarrollará talleres para fomentar la lectura y que niños y niñas se acerquen a este espacio cultural.

Francisco José Pardo ha subrayado que se trata de "una actividad navideña redonda, que fomenta el comercio y permite a los zamoranos divertirse".

Por eso, el director de la Biblioteca ha agradecido al Ayuntamiento la colaboración, ya que permite "llenar de actividades la biblioteca durante todo el período navideño".

Los talleres se celebrarán todas las mañanas a las 12.30 y 13.30 horas y por la tarde a las 17.45, 18.45, 19.45 y 20.45, con inscripciones por orden de llegada.

Ruperto Prieto, presidente de Azeco, ha destacado que esta es la senda a seguir "creando sinergias", pues ayuda a dar a la ciudad "el ambiente, la decoración necesaria para que los pequeños estén entretenidos y que la gente se mueva por Zamora".

Además, ha recordado que a partir del día 18 comenzará la campaña de los rascas, que entregarán premios por valor de cinco euros y podrán utilizarse también para acceder al tobogán si no resultan premiados.

El tobogán estará abierto todos los días de 12.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas, salvo los días 24 y 31 de diciembre, que cerrará a las 18.30, y los días 25 de diciembre y 1 de enero, que permanecerá cerrado.