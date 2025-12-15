El regalo "más zamorano" para esta Navidad: un original juego de mesa sobre las mascaradas de la provincia

La empresa zamorana Los Juegos de Nacho lanza un nuevo juego de mesa inspirado en las mascaradas de invierno de la provincia.

Bajo el título Las Mascaradas, la propuesta busca divertir a públicos de todas las edades y, al mismo tiempo, difundir una de las tradiciones más arraigadas de Zamora. Saldrá a la venta el jueves 18 por 19,95 euros.

El juego ha sido presentado esta mañana en la Diputación de Zamora, institución que respalda el proyecto. En el acto han participado el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, el creador del juego, Nacho Domínguez Durán, y el ilustrador zamorano Pifa Montgomery.

Las Mascaradas es el cuarto título del creador zamorano tras Regalitos de Navidad, Procesiones y El Restaurante. En esta ocasión, Domínguez Durán ha centrado el contenido en las mascaradas de invierno y ha contado con un ilustrador que "conoce bien el terreno", ya que Pifa Montgomery ha puesto imágenes a varios libros dedicados a esta tradición.

Víctor López de la Parte ha explicado que el juego es una herramienta más para "mantener las tradiciones" y, especialmente, para acercarlas a nuevos públicos.

El diputado lo ha definido como "un regalo muy zamorano" y augura que estará presente "en muchas casas estas Navidades", tanto de la mano de Papá Noel como de los Reyes Magos.

El juego está concebido como un divertimento "muy sencillo" y accesible. Está recomendado a partir de los 10 años, aunque también puede jugarse desde 4º de Primaria en el caso de niños acostumbrados a los juegos de mesa. El objetivo es ir consiguiendo máscaras, elemento central de la dinámica y del universo simbólico de las mascaradas.

En el contenido se recogen 25 mascaradas de la provincia de Zamora. Para facilitar el uso y la comprensión, el creador ha sintetizado los elementos clave de cada una.

En cada caso se ha optado por un único personaje, "el más característico o el que da nombre a la mascarada", como forma de simplificar el desarrollo del juego.

La edición es a todo color y destaca por el estilo reconocible de Pifa Montgomery, cuyos trazos dan vida a las mascaradas zamoranas.

Para Nacho Domínguez Durán, el proyecto tiene un valor especial porque "da a conocer nuestra identidad cultural mediante un juego de mesa entendido como un vehículo de cohesión grupal, familiar".

El creador añade que Las Mascaradas se convierte en "un lugar de encuentro con los amigos y con la familia". Y concluye con una valoración clara: si además de divertir sirve para difundir una tradición tan propia de Zamora, "¡qué mejor!".