Asalta la casa de su vecino rompiendo una ventana con una piedra para llevarse la compra de la carnicería

La Policía Nacional de Zamora ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas después de ser sorprendido por el morador de la vivienda cuando regresaba de trabajar.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de diciembre a última hora de la tarde, cuando la víctima, al llegar a casa tras su jornada laboral, encontró bajando por la escalera del interior de su vivienda a un joven, al que conocía porque reside en el mismo barrio de Zamora.

El presunto autor intentó abandonar la casa, pero fue retenido hasta la llegada de los agentes por el titular de la vivienda, su compañero y varias vecinas.

Acto seguido, los vecinos llamaron rápidamente a emergencias, por lo que los agentes interceptaron al joven todavía en el interior de la vivienda y comprobaron que había accedido forzando una ventana, tras romper uno de los cristales con una piedra.

Durante la intervención, el detenido portaba una bolsa con distintos objetos pertenecientes al titular de la vivienda, entre ellos equipos informáticos, varios teléfonos móviles y artículos de la compra realizada ese mismo día en la carnicería. Incluso había sacado la televisión del mueble y tenía preparada para llevársela, con el mando a distancia guardado en su mochila.

Tras ser detenido, el joven fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes. Una vez concluidas, fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial, que dispuso su puesta en libertad con cargos. La investigación continúa abierta para determinar si esta persona podría estar implicada en otros hechos similares en la zona.