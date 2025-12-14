Comienzan las obras en uno de los edificios más emblemáticos de Zamora: tendrá una inversión de 538.000 euros

La Diputación de Zamora inicia las obras de accesibilidad y adecuación del Antiguo Palacio Provincial

La Diputación de Zamora iniciará de forma inminente las obras de accesibilidad y adecuación del Antiguo Palacio Provincial, ubicado en la calle Ramos Carrión, tras la celebración del acto de replanteo previo al comienzo de las actuaciones.

Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Restauración de Edificios, Artesonados y Retablos Alonso S.A. (REARASA) por un importe total de 538.342,61 euros (IVA incluido) y cuentan con un plazo de ejecución de siete meses.

Al acto de replanteo, celebrado el pasado jueves, asistieron el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, y el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, acompañados por técnicos del Área de Obras de la Institución Provincial y responsables de la empresa adjudicataria.

La actuación permitirá dotar al edificio de accesibilidad universal y habilitar una Oficina de Turismo conjunta con el Ayuntamiento de Zamora, reforzando así la atención al visitante en pleno corazón del Conjunto Histórico de la ciudad.

Adecuación funcional y mejora de la accesibilidad

El proyecto contempla la adecuación de tres despachos, la creación de un vestíbulo y la instalación de un elevador accesible.

El programa funcional incluye una oficina de atención al público con dos puestos de trabajo, un despacho independiente, una zona de audiovisuales y espacio wifi, un vestíbulo de acceso con asientos y elementos informativos, además de un aseo y un almacén para material de oficina.

Asimismo, se llevarán a cabo actuaciones para mejorar la eficiencia energética del inmueble, la sectorización de las instalaciones, la restauración de zonas afectadas por humedades y la plena compatibilidad de la intervención con los usos futuros del edificio, sin alterar su estructura ni interferir en el acceso a los espacios restantes.

La solución de accesibilidad se articulará mediante la creación de un recorrido vertical accesible entre la cota de la calle, la planta baja y la primera planta.

Para ello, se realizará el rasgado hasta rasante del vano de una de las ventanas de la calle Alfonso XII, donde se instalará un elevador de doble embarque a 180º que salvará un desnivel de 1,51 metros, junto con una escalera de acceso al vestíbulo principal.

En la primera planta se reconfigurarán los actuales aseos, actualmente obsoletos, para crear un espacio técnico destinado a rack y comunicaciones, un baño accesible y una zona privada para el personal.

La dirección facultativa de la obra corresponde al arquitecto Marco Antonio Martín Bailón.

Un edificio emblemático

El Antiguo Palacio Provincial se sitúa muy próximo a la Plaza Mayor de Zamora y abre su fachada principal a una de las arterias centrales del Conjunto Histórico, en el entorno de la Plaza de Viriato, donde se concentran importantes dotaciones culturales y administrativas como la Diputación Provincial, el Parador de Turismo, el Archivo Provincial, el Museo Etnográfico, el Teatro Ramos Carrión y el Obispado.

El inmueble, que hace esquina con la calle Alfonso XII, cuenta con una parcela catastral de 1.106 metros cuadrados y presenta una marcada pendiente hacia esta vía.