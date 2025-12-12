Zamora recupera la ancestral tradición del ramo leonés con una ruta de 16 instalaciones y pasacalles navideño

El Ayuntamiento de Zamora vuelve a llenar la ciudad de tradición con la recuperación del ramo leonés. Este año se han instalado 16 ramos en distintos comercios, acompañados de una ruta y un pasacalles que recorrerá la ciudad, además de talleres juveniles e infantiles para enseñar esta costumbre a las nuevas generaciones.

La plaza de Zorrilla ya luce el ramo monumental de siete metros, frente al Palacio de los Momos. Creado por la Asociación Belenista La Morana, que sigue la tradición de Carbajales de Alba y se basa en una recreación de Francisco Rodríguez Pascual.

Esta mañana se presentó la Ruta del ramo, que permitirá visitar los 16 ejemplares instalados en comercios de Zamora. El concejal de Promoción Económica, David Gago, ha explicado al respecto que "este año se dobla la participación con respecto al año pasado" y destacó que la iniciativa busca unir comercio y tradición.

David Gago y Francisco Iglesias

Los ramos de la ruta representan distintas zonas de la provincia y de León, incluyendo los valles de Benavente, Tábara, Carbajales de Alba y Robledo de Sanabria. Varían en estructura y ornamentación, desde los más simples hasta los más complejos.

"Es una tradición casi perdida y olvidada, a punto de desaparecer, con la que pretendemos unir nuestro comercio con la tradición del ramo de Navidad", ha apuntado Gago.

El concejal ha confirmado que el próximo sábado 20 de diciembre se celebrará un desfile de ramo que partirá de La Marina a las 18.30 horas, con participación prevista de unas 400 personas ataviadas con trajes típicos. En caso de lluvia, se trasladará al salón de actos del seminario.

El presidente de la Asociación Belenista La Morana, Francisco Iglesias, ha explicado que han trabajado con antropólogos e historiadores de León y Salamanca "para revivir esta tradición y que no quede en postureo, sino que se consolide difundiendo y haciendo didáctica de esta costumbre que en muchos sitios no se conserva".

Iglesias ha recordado que los ramos son una tradición prerromana adaptada por el cristianismo para celebrar la Navidad. Originalmente se decoraban con velas, lazos, cintas y alimentos como panes, dulces o fruta, a modo de ofrenda para recibir las fiestas navideñas.