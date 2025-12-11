Relatos en habla carballesa dan vida al nuevo volumen de la Biblioteca de Cultura Tradicional Zamorana

El diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, y la gerente de la Editorial Semuret, Judit Pin

La Diputación de Zamora ha presentado el volumen 54 de la Biblioteca de Cultura Tradicional Zamorana, una colección que mantiene viva la memoria etnográfica de la provincia.

El nuevo volumen, titulado 'Parlandú. Relatos de la Carballeda', recoge textos de Eusebio Aparicio Gallego escritos en habla carballesa.

La obra reúne recuerdos del autor ambientados en pueblos de la Carballeda. Los relatos se presentan como conversaciones entre dos personajes, Prisku y Ponciu, que rememoran vivencias vinculadas a la vida rural.

Incluyen referencias a la Virgen de la Carballera, el santuario y las tradiciones de los peregrinos, así como expresiones recogidas de lugares como Valleluengo o Lucín.

Cada relato conserva el texto original en carballés y se acompaña de su versión en castellano. El libro incorpora expresiones locales como apachacalus o esburrizabase, que ilustran la riqueza lingüística del territorio de la comarca zamorana. Su lectura permite descubrir palabras conocidas y otras que requieren de apoyo, algo resuelto con los diccionarios incluidos en cada apartado

El diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, ha anunciado que la Diputación continuará apoyando la publicación de nuevos títulos y ha avanzado que en 2025 se editarán los números 55 y 56, uno de ellos "especial".

Por eso, el diputado quiso mostrar su agradecimiento a la dirección del proyecto y al autor, que no pudo asistir, por mantener vivos "esos saberes que se tienen que conocer".

López de la Parte ha incidido en la necesidad de preservar por escrito unas tradiciones que están en riesgo por la desaparición de las generaciones que las transmitieron en los pueblos.

Para el diputado, estos trabajos deben quedar registrados para que las personas que estudien la provincia en el futuro puedan comprender "ritos, tradiciones e identidad" de Zamora.

Víctor López de la Parte también ha destacado el valor del proyecto y agradeció el trabajo conjunto de la institución, los autores y la editorial Semuret, dirigida por Judit Pino.

El diputado ha querido subrayar el papel de Semuret como un comercio "absolutamente tradicional" y señaló su reconocimiento "dentro y fuera de nuestras fronteras".

De la Parte ha añadido que para la Diputación supone "un orgullo" colaborar con una empresa que impulsa de forma constante este patrimonio. Recordó que la colección es "de las pocas que resisten" y transmitió el agradecimiento institucional a quienes siguen confiando en ella.

Por su parte, la gerente de la Editorial Semuret, Judit Pino, ha explicado que el volumen 54 continúa la línea de preservación del patrimonio inmaterial iniciada en entregas anteriores, como el número 51 dedicado al lumbreiro.

Judith Pino ha explicado que cada relato está redactado en el habla local de la Carballeda y señaló que la publicación pretende homenajear esta variedad lingüística y "dejar patente la riqueza cultural" de la zona.

La librera ha querido agradecer el apoyo del área de Cultura de la Diputación, afirmando que sin ese respaldo la colección "no sería posible".

Reconoció el trabajo de Juan Manuel, responsable del proyecto, al afirmar que "es el alma de esta Biblioteca de Cultura Tradicional".

Y ha destacado dos elementos del libro: la tipografía de gran tamaño, pensada para facilitar la lectura del carballés, y la incorporación de un glosario por cada relato con palabras y expresiones propias.

La editora ha defendido la importancia de conocer un habla local sin abandonar la lengua común. Subrayó que el carballés, como las variedades sanabresa o sayaguesa, forma parte de una tradición lingüística equiparable al gallego o a otras lenguas históricas. Indicó que estas hablas fueron consideradas durante años una "deformación del castellano", una apreciación que calificó como errónea.

Pino también ha insistido en que resulta lógico narrar la cultura tradicional en la lengua que la generó. Y ha recordado que este volumen sigue la senda abierta por otros proyectos como Furmiento, cuyo objetivo también era conservar y dignificar el patrimonio lingüístico.

Además, ha explicado el avance de la colección es constante y expresó su aspiración de que algún día alcance el número 100, aunque reconoció que "no me va a dar tiempo".

La editora concluyó que esta obra ofrece un testimonio valioso que mantiene viva y "no deja olvidar" la cultura tradicional zamorana. Expresó su deseo de que la colección cuente con nuevos volúmenes en los próximos meses, entre ellos uno dedicado a juegos tradicionales, y afirmó que seguirán ampliando la Biblioteca de Cultura Tradicional Zamorana paso a paso.