La Junta y el Ayuntamiento de Zamora sellan un acuerdo histórico de 7 millones para la estación de autobuses

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; y el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, firman el acuerdo

La Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Zamora han firmado este jueves el Protocolo General de Actuación que permitirá levantar una nueva estación de autobuses sobre la infraestructura actual.

La intervención contará con una inversión prevista de 7 millones de euros y marca el inicio de un proceso que devolverá la posesión del edificio a la administración autonómica para posibilitar la obra.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha definido el proyecto como "un ejemplo de colaboración institucional".

Mañueco ha subrayado que la estación, construida hace 35 años y remodelada una década después, arrastra deficiencias que exigen una renovación total. Además, ha recordado que la Junta ya ha licitado el proyecto técnico y prevé licitar las obras en 2026.

La actuación contempla un edificio de una sola planta, sin barreras y con una imagen arquitectónica completamente nueva. Incluirá un aparcamiento, una zona comercial en superficie y accesos directos entre áreas de espera y dársenas para mejorar la seguridad y la comodidad de los usuarios.

También dispondrá de climatización en toda la terminal, cubierta exterior de protección y mejoras energéticas en fachada, carpinterías y cubierta.

El proyecto incorporará un sistema centralizado de control para regular accesos, billetes y flujos de viajeros. La estación atiende unos 575.000 usuarios al año y se ve reforzada por la tarjeta Buscyl, que permite viajar gratis a los empadronados en la comunidad. En Zamora ya la utilizan 43.000 ciudadanos, que han realizado 30.000 desplazamientos gratuitos, según ha apuntado el presidente autonómico.

Mañueco ha destacado que la construcción de la nueva estación forma parte de la estrategia autonómica de modernización del transporte público.

El presidente de la Junta ha recordado que el Gobierno autonómico ha completado actuaciones en Ávila, Palencia, Salamanca, León, Soria, Ponferrada, Ciudad Rodrigo, Almazán y Benavente. Mantiene en ejecución las de Valladolid y El Burgo de Osma, a las que se suma ahora la de Zamora.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en Zamora

Por su parte, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha calificado el día como "importante para la ciudad, para el transporte y para el Ayuntamiento". Señala que la reforma será comparable a la del mercado de abastos por su capacidad para "revitalizar" la zona y la actividad comercial.

Recuerda Guarido que la estación se gestiona desde los años noventa y que el retorno de la titularidad evitará "conflictos" sobre el mantenimiento o las actuaciones estructurales.

Guarido ha confirmado que la Corporación llevará este mes a pleno la cesión de uso del inmueble "de mutuo acuerdo". Considera que esta alternativa permitirá ejecutar una obra "de envergadura" y totalmente integral.

Simulación de la nueva estación de autobuses de Zamora

Además, ha recordado que el edificio presenta carencias acumuladas y destaca que su ubicación, a escasos segundos de la estación de ferrocarril, crea sinergias clave entre ambos modos de transporte.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el alcalde de Zamora, Francisco Guarido; la consejera de Industria, Leticia García; el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz; y la directora general de Transportes y Logística, Laura Paredes

El alcalde zamorano espera avances visibles en 2026 y sostiene que la obra beneficiará "a la ciudad, al transporte y a los zamoranos".

Finalmente, Mañueco ha reiterado el compromiso del Gobierno autonómico con Zamora y ha afirmado que el anuncio materializa "un proyecto largamente esperado".