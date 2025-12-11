Las furgonetas-banco llegarán a 173 pueblos sin oficina en Zamora para combatir la exclusión financiera

La Diputación de Zamora activará un nuevo programa contra la exclusión financiera que llevará servicios bancarios presenciales a 173 municipios sin acceso a cajeros, oficinas o corresponsales.

El presidente de la institución, Javier Faúndez, ha presentado este jueves el proyecto, acompañado por el vicepresidente y responsable de Servicios Sociales, Ramiro Silva, y ha destacado que el plan es fruto de "muchísimos meses" de trabajo de campo para localizar cada núcleo sin cobertura.

La institución ha revisado municipio por municipio la situación en materia bancaria, con varias rondas de llamadas para confirmar si existían cajeros, oficinas o servicios añadidos, debido a los cambios frecuentes en la oferta.

Sobre esto, Faúndez ha agradecido "los cientos de llamadas" realizadas por los técnicos para completar un mapa que distingue, en color morado, a las localidades sin ningún servicio financiero.

El programa se articulará a través de un contrato de cuatro años, con un presupuesto de 1.463.227 euros, lo que supone unos 365.000 euros anuales.

La licitación incluirá un periodo adicional de cinco meses reservado a la entidad adjudicataria para preparar los vehículos y activar las rutas en toda la provincia. El presidente ha destacado que la idea es dar al proyecto "seriedad y solvencia", además de garantizar continuidad.

La zona más afectada por la falta de servicios es Sanabria-Carballeda, pero Faúndez señaló que existen carencias también en Aliste, Sayago, La Guareña, Toro, Tábara-Alba y Los Valles.

Para responder a esta situación, el pliego exigirá dos vehículos dotados como oficinas bancarias móviles, operativas de lunes a viernes. Cada unidad llevará a bordo un gestor comercial de banca y un vigilante de seguridad, tal y como obliga el Banco de España al tratarse de servicios con manejo de efectivo.

Las furgonetas incorporarán TPV bancario de última generación que permitirá retirar dinero y realizar operaciones básicas con independencia de la entidad de cada usuario.

Los clientes de la entidad que gane la licitación podrán realizar trámites adicionales. Faúndez ha recalcado que el objetivo es "atención personalizada", y no soluciones como cajeros instalados en bibliobuses o fórmulas similares debatidas en etapas anteriores.

El servicio garantizará que cada uno de los 173 municipios sin cobertura reciba, al menos una vez al mes, la visita de una oficina bancaria móvil.

El pliego añade que cualquier localidad que pierda servicios financieros durante la vigencia del contrato pasará a incorporarse de forma automática a las rutas programadas.

La Diputación aprobará mañana en pleno la puesta en marcha del proceso, dado que el contrato cubre cuatro años más los cinco meses de preparación. Una vez superado este trámite, la licitación se publicará en un plazo de cuatro o cinco días, según los cálculos de Faúndez.

El calendario previsto apunta a resolver el concurso entre finales de febrero y mediados de marzo, siempre que no surjan incidencias propias de los procesos de contratación. Si todo avanza según lo planificado, el servicio podría comenzar antes del verano.

Respecto a los municipios con varios anejos, Faúndez ha aclarado que el servicio se prestará en la cabecera municipal. Señaló que la mayoría de los 173 núcleos afectados son localidades únicas, por lo que no existen problemas de reparto.

En zonas como Sanabria-Carballeda o Aliste, donde sí existen pedanías, las furgonetas acudirán a la población principal. El presidente abrió la puerta a posibles ampliaciones futuras si la evolución del programa lo justifica, pero insistió en que debe mantenerse "criterio" para garantizar la viabilidad del servicio en un territorio muy disperso.

La prioridad será facilitar el acceso a las personas mayores, para quienes operar en un cajero puede resultar complejo. Faúndez afirmó que se busca una "atención de cercanía" y evitar situaciones en las que "meter la tarjeta, marcar el PIN y completar la operación" suponga una barrera.

También ha confirmado el presidente provincial que no se prevén comisiones adicionales por retirar efectivo, más allá de las tasas bancarias fijadas por normativa estatal.

Faúndez ha reiterado que la Diputación está "comprometida con los servicios en los pueblos" y que no eludirá problemas aunque no formen parte de sus competencias estrictas.

Y ha añadido que la institución no puede "echarse a un lado" cuando un ciudadano tiene una necesidad esencial como acceder a efectivo o realizar gestiones bancarias. Además, ha asegurado que el servicio "viene para quedarse" y refuerza la apuesta por el medio rural.

El presidente finalizaba la presentación reiterando que el objetivo es resolver un problema que afecta a amplias zonas de la provincia y que la Diputación actuará con "eficacia" para impulsar un servicio estable, profesionalizado y adaptado a las características del territorio.