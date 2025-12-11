La Fundación Rei Afonso Henriques liquida su deuda de 600.000 euros y cierra su crisis económica abierta en 2008

La Fundación Rei Afonso Henriques inicia un "año cero" tras superar la crisis económica de 2008 y saldar toda su deuda, que superaba los 600.000 euros. Así lo ha desvelado Víctor López de la Parte, diputado de Educación, Cultura y Turismo y presidente del patronato de la Fundación en su reunión anual.

De la Parte ha subrayado en este encuentro la importancia de las obras realizadas en la sede de Zamora, financiadas íntegramente por la Diputación Provincial, y ha anunciado que el presupuesto incluirá partidas para seguir mejorando la accesibilidad y funcionalidad de las instalaciones. "Queremos que sean más trabajables para todos los posibles hitos que vamos a tener en este año", ha asegurado

Entre los principales objetivos del año figura la consolidación de cursos de verano de prestigio en las instalaciones de la Fundación. "Queremos que se convierta en una sede para cursos de verano", ha señalado el diputado, destacando que la programación comenzará este mismo año.

El presupuesto total aprobado por el patronato asciende a 608.000 euros. Además de obras e inversiones, la Fundación seguirá siendo sede de Europa Directo en Zamora, lo que le permite mantener "relaciones bilaterales con Portugal, los ayuntamientos y proyectos europeos", según López de la Parte.

Por su parte, el director general de la Fundación, José Luis González Prada, ha agradecido el apoyo del patronato y destacó que la institución no solo ha superado años difíciles, sino que ahora afronta "una nueva perspectiva con los proyectos POCTEP". Estos proyectos fomentan la cooperación cultural y económica entre Castilla y León y las regiones norte y centro de Portugal.

González Prada ha explicado que uno de los proyectos con la región norte de Portugal, inicialmente valorado en casi 1,3 millones de euros, ha sido aprobado por 1,17 millones y busca crear un "gran corredor cultural" que incluya el románico, el pasado romano, la literatura y la lengua. Por tanto, la Fundación será beneficiaria principal de estas actuaciones.

Con la región centro de Portugal, la Fundación coordinará centros de apoyo al emprendimiento y a la activación económica en el marco de la red de Ciudades Sencil, fortaleciendo la cooperación territorial y el desarrollo local.

En el ámbito educativo, González Prada también ha destacado la colaboración con la Universidad de Salamanca y el Instituto Politécnico de Braganza, donde los cursos de verano incluirán formación en marco jurídico y económico, valorización del medio ambiente y herramientas para presentar proyectos europeos. "No basta con la voluntad, no basta con querer hacer, hay que saber hacerlo", ha recalcado.

Además, este 2025 se conmemoran los 40 años de la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea, un hito que la Fundación celebrará con actividades específicas para jóvenes universitarios de Castilla y León.

Con este plan de actuación, que contempla hasta 11 tipos de actividades distintas, la Fundación Rei Afonso Henriques busca reforzar su papel en la promoción cultural, educativa y económica de la región, marcando un nuevo comienzo tras años de dificultades financieras.