El Congreso debate la recuperación de las frecuencias del AVE y un nuevo tren regional para Sanabria

El Congreso de los Diputados debatirá este jueves la Proposición No de Ley (PNL) presentada por Sumar e impulsada por Izquierda Unida (IU) para recuperar las frecuencias suprimidas en la estación Sanabria AV y reforzar las conexiones ferroviarias de la provincia.

La iniciativa llega a la Comisión de Transportes acompañada de una enmienda del Partido Popular, que plantea un paquete propio de medidas y reclama revertir todas las reducciones aplicadas desde junio. La votación tendrá lugar este jueves 11 de diciembre por la tarde, al término de la sesión plenaria.

La PNL de Sumar incorpora las demandas defendidas por IU en la Mesa de Trabajo del AVE de Zamora. Su representante, el concejal Pablo Novo, sostiene que es necesario reorganizar los servicios vespertinos del AVE y las salidas desde la estación sanabresa para atender a quienes trabajan en Madrid y residen en Zamora o Sanabria.

IU plantea mantener las dos salidas diarias desde Sanabria, incluida la frecuencia de vuelta desde Madrid, que considera "esencial" para decenas de usuarios al término de la jornada laboral.

El texto pide la implantación de un servicio Avant que salga de Sanabria a las 6.00 horas rumbo a Madrid, con paradas en Zamora, Medina del Campo y Segovia. Argumenta que este servicio facilitaría que "cientos de personas" puedan residir en estas localidades sin verse obligadas a instalarse en Madrid y que replicaría alternativas disponibles en capitales como Valladolid.

La iniciativa incorpora también la petición de dos servicios regionales de media distancia, con frecuencia diaria de ida y vuelta, entre Valladolid, Zamora y Puebla de Sanabria.

Al mismo tiempo, el PP ha registrado una enmienda que recoge sus principales reivindicaciones ferroviarias para la provincia. Reclama el restablecimiento inmediato de "las paradas, frecuencias, horarios y rutas" suprimidas el 9 de junio en la estación de Sanabria AV, así como la recuperación del conocido tren madrugador, operativo desde 2018 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y suprimido en diciembre de 2021.

Los populares esperan que Sumar y el resto de grupos respalden su texto para mostrar "oposición" a la decisión adoptada por el ministro de Transportes, Óscar Puente y por Renfe.

Los populares recuerdan que la exministra Raquel Sánchez destacó la función vertebradora de la estación de Otero para la comarca y afirman que esa visión ha sido "negada" por el actual titular de Transportes al avalar las peticiones del alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Añaden los populares que el ministro defiende que la alta velocidad se debe limitar a unir grandes ciudades, lo que según el PP "castiga" a la comarca de Sanabria y a núcleos vecinos como A Gudiña.

El diputado Óscar Ramajo acusará a Sumar de "hipocresía política", al considerar que intenta presentarse como defensora de la provincia pese a formar parte del Gobierno al que responsabiliza de los recortes.

Ramajo subraya que los ministros de esta formación "podrían dar una solución rápida" a las demandas de la provincia en el Consejo de Ministros. Explica además que la enmienda del PP tiene como objetivo completar el texto de Sumar con propuestas "reales" e "inmediatas" que el Ejecutivo podría aplicar si tuviera "voluntad política".

La enmienda incluye la solicitud de renovar la bonificación estatal de al menos el 50 % de los abonos Avant en las conexiones declaradas OSP que enlazan con Zamora. También reclama la entrega del expediente administrativo completo sobre la supresión de frecuencias y paradas en Otero de Sanabria.

El PP recuerda las concentraciones celebradas en la estación de Otero, en Zamora y en Vigo, a las que afirma haber acudido en todos los casos, y reprocha a Sumar no haber estado presente "en ninguna".

Ramajo destaca que las instituciones gobernadas por el Partido Popular, como la Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y León, sí han dado "respuestas" a la provincia, como el servicio gratuito de autobús que sustituye las frecuencias del AVE eliminadas en Sanabria o el mantenimiento de ayudas económicas para bonificar los abonos Avant.