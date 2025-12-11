Un campus para disfrutar del mejor baloncesto por Navidad en Zamora: con grandes descuentos

El tradicional Campus Caja Rural – CB Zamora vuelve estas Navidades al calendario deportivo de la ciudad como una de las citas más esperadas para los más jóvenes.

Una propuesta formativa y lúdica en la que los participantes disfrutarán del baloncesto durante las vacaciones escolares, en un entorno seguro, dinámico y con el sello deportivo del Caja Rural CB Zamora.

El campus se desarrollará en el Pabellón de la Diputación de Zamora, durante varias jornadas del periodo vacacional de Navidad, en horario de mañana de 9:30 a 13:30.

Las sesiones combinarán entrenamientos técnicos, trabajo táctico, competición interna y actividades adaptadas a cada edad y nivel de juego, reforzando valores como el compañerismo, el esfuerzo y la diversión.

El cuerpo técnico del club combinará trabajo de fundamentos individuales, juegos, competiciones y actividades adaptadas a los diferentes niveles, fomentando valores como el compañerismo, el esfuerzo, la superación y el respeto.

Un espacio para el aprendizaje y la diversión

El Campus Caja Rural CB Zamora está diseñado para niños y niñas de diferentes categorías y niveles, desde los más pequeños hasta jugadores con más experiencia.

Se organizarán grupos equilibrados según la edad y el nivel, garantizando que cada participante pueda avanzar a su ritmo y aprovechar al máximo las sesiones.

El programa del campus incluirá: grupos adaptados al nivel de cada participante. Técnica y táctica, para mejorar el juego individual y el trabajo en equipo. Competición interna, para poner en práctica lo aprendido en un ambiente motivador. Camiseta técnica oficial de regalo, como recuerdo de la experiencia.

La iniciativa, consolidada ya como una actividad recurrente en el calendario del club, busca acercar el baloncesto a la juventud zamorana, favoreciendo la conciliación familiar durante las vacaciones y promoviendo hábitos de vida saludables.

Inscripciones y descuentos

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través de la página web oficial del club: www.cbzamora.com/campus.

El precio base del campus es de 90,00 €, con diferentes bonificaciones gracias al apoyo de Caja Rural de Zamora. Sin descuento: 90,00 €. Clientes de Caja Rural de Zamora: 10 % de descuento – 81,00 €. Jugadores/as de la cantera del CB Zamora: 15 % de descuento – 76,50 €. Clientes de Caja Rural de Zamora que además pertenecen a la cantera CB Zamora: 25 % de descuento – 67,50 €. Posibilidad de inscripción por días sueltos: 1 día (25,00 €), 2 días (50,00 €) o hasta 3 días (75,00 €)

Para beneficiarse de las bonificaciones, los participantes deberán ser jugadores/as de la

cantera del CB Zamora y/o disponer de una Libreta en Marcha o una cuenta Joven In de Caja Rural de Zamora, descuentos que son acumulables en el caso de cumplir ambas condiciones.

Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción. Desde Caja Rural de Zamora y el Caja Rural CB Zamora se anima a todas las familias a formalizar su solicitud cuanto antes y a disfrutar de un Campus de Navidad en el que el baloncesto no se detiene en vacaciones.