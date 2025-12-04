Zamora busca nuevos visitantes en Andalucía con una campaña centrada en su turismo astronómico y gastronómico

Zamora será protagonista este viernes 5 de diciembre en la Gran Feria Sabor a Málaga, una de las citas agroalimentarias y turísticas más destacadas del sur del país. El evento se celebra desde este jueves y hasta el próximo 9 de diciembre en el Paseo del Parque de Málaga, con horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00 horas.

La presencia de Zamora como provincia invitada supone una oportunidad estratégica para reforzar su posición en el mapa turístico nacional. La feria, organizada por la Diputación de Málaga, se ha consolidado como un referente del producto local, el turismo de calidad y la promoción territorial, con una capacidad de atracción que multiplica el alcance de cualquier campaña promocional.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha asistido este jueves a la inauguración oficial junto al vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de Parte, y al vicepresidente cuarto y diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández.

La delegación provincial presentará este viernes una campaña promocional moderna, cohesionada y basada en turismo sostenible, innovación y grandes eventos.

Faúndez ha subrayado que la institución acude con una propuesta "sólida, completa y muy pensada" para mostrar una provincia "atractiva en cualquier época del año" y capaz de combinar naturaleza, gastronomía, patrimonio, divulgación científica y experiencias singulares.

La jornada dedicada íntegramente a Zamora ofrecerá diez actividades de impacto que recorrerán desde la gastronomía hasta la ciencia y la promoción turística. La programación comenzará con la apertura de la feria a las 11.00 horas, seguida de una recepción institucional bajo el lema 'Saborea Zamora bajo el cielo del próximo eclipse'.

Poco después, la presentación 'Zamora es Calidad' permitirá mostrar los alimentos identitarios de la provincia y el programa Sanabria Viva. A continuación, se desvelarán las primeras novedades de Fromago 2026 acompañadas de una degustación de quesos, una de las señas de identidad más reconocibles del territorio.

La agenda continuará con una presentación dedicada a productos y vinos bajo el título "Zamora en boca y copa: del Duero al Mediterráneo", que enlazará con el showcooking "Sabores que cuentan historias", en el que los chefs Santi Vicente y Diego Gallegos compartirán recetas y técnicas culinarias. Durante la tarde, la feria ofrecerá una degustación de gastronomía malagueña bajo la propuesta "¿Y si nos comemos Málaga?". Más tarde llegará el turno de la cocina dulce con "La Zamora más golosa", una reconstrucción creativa de las tradicionales cañas zamoranas. El turismo astronómico tomará protagonismo al caer la tarde con la presentación "Zamora bajo el eclipse 2026", que abordará uno de los grandes acontecimientos científicos del país, seguida de una actuación del ilusionista Miguel de Lucas en un espectáculo ambientado en el cosmos. La jornada concluirá a las 21.00 horas.

La participación de Zamora en este evento adquiere un valor especial por celebrarse en pleno Paseo del Parque, un enclave emblemático situado entre la Alameda Principal y el casco monumental de Málaga, que asegura un flujo constante de visitantes, turistas y residentes. El ambiente navideño, la presencia de productores locales y las demostraciones culinarias refuerzan el potencial promocional de la feria, especialmente en mercados estratégicos como Andalucía y el sur peninsular, donde convergen perfiles vinculados al turismo gastronómico, familiar y científico, además de los viajeros nacionales que se desplazan en puentes festivos y Semana Santa.

La apuesta por el turismo astronómico ocupará un lugar destacado en la presencia zamorana. El Patronato de Turismo presentará el vídeo "Zamora, una puerta al firmamento", dirigido por Miguel Ángel Pertejo, para reforzar la estrategia vinculada al Turismo de las Estrellas. La provincia continúa además avanzando en los trámites para obtener la declaración de Reserva Starlight, tras las mediciones realizadas durante el verano y el otoño para certificar la calidad de sus cielos.

La campaña promocional se articula en torno a cinco grandes ejes que estarán visibles durante toda la feria. El primero es la difusión del proyecto Sanabria Viva con la proyección continua del vídeo grabado en septiembre.

También la presentación de las novedades de Fromago 2026, que refuerza a Zamora como referente internacional del queso o la propuesta 'Zamora Eclipsa 2026', que incluirá planetario, proyecciones y actividades divulgativas.

Y, por supuesto, la promoción de Las Edades del Hombre 'EsperanZa', con rutas complementarias y la prolongación del programa durante todo el próximo año; y la reivindicación de la innovación, la sostenibilidad y los grandes eventos provinciales como clave de futuro.