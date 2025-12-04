Las mujeres podrán desfilar en la procesión de las cinco de la mañana del Viernes Santo en Zamora

La Cofradía Jesús Nazareno Vulgo Congregación de Zamora incorporará por primera vez la participación indistinta de hombres y mujeres en sus dos desfiles penitenciales.

La modificación figura en los nuevos Estatutos y Reglamentos de Régimen Interno, que se someterán a aprobación en una Asamblea General Extraordinaria convocada para el 11 de enero de 2026.

La reunión tendrá lugar en el Teatro del Seminario Menor San Atilano a las 10.15 horas en primera convocatoria y a las 10.30 en segunda.

Cabe recordar que se trata de la cofradía más numerosa de Castilla y León y la tercera más grande de España. La Congregación solo es superada por un par de agrupaciones religiosas como La Macarena de Sevilla.

El orden del día incluye el rezo de preces y la votación de los nuevos textos normativos. Estos documentos pueden consultarse en la web oficial de la Cofradía y en la sede social de la calle Viriato, en el horario habitual de apertura.

La reforma, que abre definitivamente las procesiones a ambos sexos, permitirá que las mujeres desfilen como hermanas de cruz en la madrugada del Viernes Santo, en la popular procesión de las cinco de la mañana.

También posibilitará que los hombres acompañen a la imagen de la Virgen de la Soledad en la tarde-noche del Sábado Santo, un cortejo históricamente reservado exclusivamente a las damas de la Congregación.

La Cofradía subraya en su nueva normativa que hombres y mujeres tendrán "los mismos derechos y obligaciones" y que todos los miembros que no hayan ejercido la mayordomía participarán en las procesiones conforme a la organización establecida.

En la Madrugada del Viernes Santo, ambos vestirán la túnica de laval negro y portarán la cruz latina de madera reglamentaria. El Sábado Santo, los hermanos podrán incorporarse a la procesión vestidos con el hábito de su día, mientras que las damas conservarán su capa habitual por tradición histórica.

El proceso de presentación de alegaciones a los nuevos estatutos se mantendrá abierto hasta el 6 de enero de 2026. Podrán presentarse por correo electrónico o por correo certificado, indicando datos personales y el artículo concreto que se propone modificar. La Cofradía recuerda que solo se admitirán escritos completos y correctamente identificados.

La aprobación final de los estatutos requerirá mayoría absoluta en la Asamblea y posterior validación por parte del Obispo de Zamora, tal y como exige la normativa canónica.

La Congregación señala en sus nuevos estatutos que estas modificaciones buscan "mantener y renovar" su tradición, adaptando la vida interna de la cofradía a un modelo más inclusivo y participativo.