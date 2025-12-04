La Junta ampliará Zamora Norte en 48 hectáreas y eleva la inversión a 18 millones por la "fuerte demanda" empresarial

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, firma el protocolo con el alcalde de Monfarrracinos, Manuel Martín JL. Leal Ical

La Junta de Castilla y León ampliará el polígono industrial Zamora Norte en 48 hectáreas contiguas ante la "fuerte demanda" empresarial y elevará la inversión total en el enclave a 18 millones de euros para consolidar su desarrollo industrial.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de Monfarracinos, Manuel Martín, han firmado hoy un protocolo para llevar a cabo esta ampliación. Con ello, el polígono alcanzará más de 140 hectáreas, de las cuales el 80 % estará destinado a uso industrial.

Mañueco ha subrayado que esta ampliación es "una nueva apuesta de la Junta por el desarrollo industrial de la zona", dotando al polígono de más suelo de calidad para atraer proyectos empresariales y favorecer la creación de empleo estable y de calidad.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la firma el protocolo en Monfarrracinos JL. Leal Ical

Para el nuevo sector, el Ejecutivo autonómico destinará cerca de 7 millones de euros, que se suman a los 11 millones ya invertidos, alcanzando así los 18 millones.

La ampliación responde al dinamismo creciente de Zamora Norte desde la aprobación del Plan Regional de Ámbito Territorial, que permitió poner en marcha un polígono industrial verde y sostenible de cerca de 90 hectáreas.

Más del 80 % de la superficie neta industrial ya está reservada, con proyectos que superan los 3.000 millones de euros de inversión y prevén generar más de 300 empleos.

Desde su creación, varias empresas vinculadas a las energías renovables y a centros de tratamiento de datos han confirmado su implantación. Fernández Mañueco ha destacado que esto refleja "el atractivo de Zamora y de Castilla y León para captar iniciativas empresariales modernas y generar empleo de calidad".

El presidente de la Junta ha señalado que Zamora Norte es un emplazamiento "estratégico", dotado de servicios de vanguardia, tecnologías de última generación, acceso directo a energías renovables, limpias y asequibles, y suelo "bonificado y a bajo precio", características que lo convierten en un entorno idóneo para nuevos proyectos.

Según Mañueco, esta ampliación forma parte de la ambiciosa política de suelo industrial de la Junta, que actualmente impulsa enclaves en todas las provincias, sumando 1.400 hectáreas disponibles para empresas e inversores, junto a medidas de apoyo a la innovación y la internacionalización.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, firma el protocolo con alcalde de Monfarrracinos, Manuel Martín JL. Leal Ical

El presidente ha recordado que la Junta apoya a todas las empresas que quieran crecer, invertir o instalarse en Castilla y León, y ha reclamado al Gobierno de España que la nueva planificación energética garantice el suministro de energía renovable, "imprescindible para impulsar el desarrollo industrial y el empleo en la Comunidad".

Mañueco exige al Gobierno garantizar la energía renovable para Zamora

En este mismo acto, Mañueco ha reclamado al Gobierno de España que la nueva planificación energética propuesta para 2030 garantice el suministro de energía renovable, especialmente para proyectos industriales en Zamora y en toda Castilla y León.

"Somos la comunidad autónoma que más energía renovable produce de toda España y por eso es importante que esa energía sirva para convertirla en proyectos empresariales en el territorio donde se produce", ha afirmado durante la firma del protocolo.

Mañueco ha querido vincular directamente este desarrollo industrial con la corresponsabilidad del Gobierno central en materia energética. "Espero y, si me permiten, en nombre de todos los zamoranos, exijo que la nueva planificación energética garantice ese suministro, porque es mucho lo que nos estamos jugando para que se puedan desarrollar no sólo estas industrias sino muchas más", ha asegurado.