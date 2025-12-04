El Ayuntamiento de Zamora lanza la mayor compra de mobiliario urbano en años: 131 elementos por 72.000 euros

El Ayuntamiento ha sacado a licitación la adquisición de 131 elementos de mobiliario urbano por un valor de 72.000 euros. El concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo, ha presentado el proyecto.

Novo ha definido el proceso como "una de las mayores compras de mobiliario realizadas en los últimos años" y lo ha vinculado a una estrategia de mejora continua de parques y espacios públicos.

El lote incluye bancos, mesas, papeleras, fuentes y jardineras. El Consistorio apuesta por materiales como el polímero y el polietileno, seleccionados por su mayor durabilidad, resistencia y facilidad de limpieza.

Será la primera vez que el Ayuntamiento adquiera mobiliario que no está fabricado en madera, un material que, según Novo, "plantea problemas de deterioro, un mantenimiento costoso y mayor vulnerabilidad a actos vandálicos".

El concejal ha explicado que en los últimos años se han recuperado numerosos bancos municipales gracias al trabajo de Parques y Jardines. Ha señalado que esta labor "disminuye costes para las arcas municipales", aunque ha insistido en la necesidad de incorporar elementos nuevos para atender la demanda de zonas verdes y espacios de convivencia.

El contrato incluye 24 bancos de polímero reciclado, 24 bancos de polietileno de colores, 10 mesas de madera de polímero reciclado y 43 papeleras de dos modelos similares del mismo material.

También contempla 20 fuentes dobles de agua potable, diseñadas para personas y mascotas, y 10 jardineras personalizadas con heráldica municipal y el rosetón de San Juan. Estos elementos se instalarán en parques, jardines y áreas ajardinadas de distintos barrios.

Novo ha destacado que en los últimos cinco años se han incrementado las mesas en zonas ajardinadas, lo que, a su juicio, está "convirtiendo estos espacios en áreas de convivencia familiar y comunitaria".

Ha avanzado además que el Ayuntamiento ultima la adjudicación de nuevos proyectos que se ejecutarán antes de final de año.

Entre ellos se encuentran el parque infantil de la calle José Regojo, cuyo diseño ha contado con la participación del CEIP Alejandro Casona, y la renovación integral de los parterres del barrio de Peña Trevinca.