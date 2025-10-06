La Diputación de Zamora da un nuevo paso en la recuperación del antiguo palacio provincial como espacio expositivo

La Diputación de Zamora ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución de la adaptación del antiguo palacio provincial, con el fin de destinarlo a salas de exposición abiertas al público. El encargo ha recaído en el arquitecto Antonio García Villanueva, por un importe total de 17.490,55 euros, IVA incluido.

El procedimiento se ha realizado mediante contratación menor, con invitación a distintas empresas. La actuación será financiada íntegramente con fondos propios de la Diputación y contará con un plazo de ejecución de diez meses desde la formalización de la adjudicación.

El presidente de la institución provincial, Javier Faúndez, ha subrayado que "esta actuación permitirá continuar la recuperación de un edificio emblemático del patrimonio provincial para ponerlo al servicio de la cultura, convirtiéndolo en un espacio vivo y abierto a la creación artística y a la ciudadanía".

Con esta segunda fase, la Diputación da un paso más en la recuperación integral del edificio histórico, situado en la calle Ramos Carrión de la capital zamorana. El antiguo palacio provincial volverá a abrir sus puertas al público como un nuevo referente cultural y expositivo de la provincia.

La primera fase contempla las obras de accesibilidad y adecuación del inmueble, con un presupuesto base de 446.250 euros, IVA no incluido. Estos trabajos, también financiados íntegramente con fondos propios de la Diputación, se ejecutarán a lo largo del ejercicio 2025.

El proyecto prevé la adecuación de tres despachos que se destinarán a la Oficina de Turismo conjunta con el Ayuntamiento de Zamora. Además, incluye la creación de un vestíbulo y la instalación de un elevador accesible para mejorar la funcionalidad del edificio.

El plazo de licitación para la presentación de ofertas de esta primera fase concluyó el pasado 25 de septiembre de 2025, a las 23:59 horas. Con ello, la Diputación reafirma su compromiso con la recuperación y el aprovechamiento cultural de uno de los inmuebles más representativos de la ciudad.