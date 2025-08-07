Rutas, vino y patrimonio para que Las Edades del Hombre dejen huella en toda la provincia de Zamora

La Diputación de Zamora pondrá en marcha nuevas medidas de dinamización turística con motivo de la XXVIII edición de Las Edades del Hombre, que se celebrará en la ciudad de Zamora entre el 25 de octubre de 2025 y el 6 de abril de 2026. La muestra, titulada Esperanza, se desarrollará en la Catedral, la iglesia de San Cipriano y San Isidoro.

El presidente en funciones de la Diputación, Víctor López de la Parte, ha participado este miércoles en una reunión de trabajo con representantes del sector empresarial y turístico, así como con responsables de la Fundación Las Edades del Hombre.

Un encuentro celebrado para coordinar acciones conjuntas ante una cita clave para la proyección del territorio en toda España y el extranjero.

Durante la reunión, López de la Parte ha presentado varias iniciativas con las que la institución provincial busca aprovechar el evento como “motor de desarrollo económico y turístico para toda la provincia”.

Entre las principales medidas, la Diputación Provincial organizará rutas turísticas por diferentes comarcas con propuestas de ocio y cultura, con especial atención al enoturismo. Se está trabajando con las Rutas del Vino de Toro, Arribes y Zamora para fomentar la apertura de bodegas los lunes y la programación de catas y actividades vinculadas al sector.

“Queremos que quienes vengan a ver Las Edades del Hombre no solo disfruten de la exposición, sino que descubran también el resto del territorio”, ha afirmado el presidente en funciones.

También se editará, junto a la Junta de Castilla y León, un folleto turístico único que incluirá información sobre los espacios expositivos y propuestas para visitar otros puntos de interés en la provincia. La publicación busca alargar las estancias y mejorar el impacto económico de la exposición.

“El objetivo es claro: que quienes nos visiten se queden a dormir y aprovechen para conocer todo lo que Zamora puede ofrecer más allá de la capital”, ha subrayado López de la Parte.

La Diputación ha expresado su compromiso con una estrategia de promoción “flexible, participativa y adaptada a las necesidades del sector”. Las acciones previstas incluyen campañas promocionales, señalización específica, información al visitante y respaldo a la oferta complementaria.

La reunión ha servido también para reforzar la colaboración entre administraciones y empresas vinculadas al turismo, la hostelería y el comercio. Los asistentes han coincidido en la necesidad de una planificación conjunta para maximizar el alcance de una exposición que se considera una “oportunidad estratégica” para el posicionamiento turístico de Zamora.

Con este plan, la Diputación insiste en su apuesta por un modelo turístico centrado en el patrimonio, la autenticidad del medio rural y la sostenibilidad.

“Queremos que Las Edades del Hombre no sean solo un acontecimiento cultural de gran nivel, sino también una palanca para que los pueblos de Zamora reciban visitantes, generen actividad económica y se consoliden como destinos de experiencias únicas”, ha concluido López de la Parte.