IU Zamora exigirá a Óscar Puente que aumente las frecuencias de autobuses a Madrid

El grupo de Izquierda Unida en la Diputación provincial presentará una moción de urgencia en la insta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a que tome las medidas oportunas para aumentar las líneas de autobuses entre la provincia y Madrid.

Todo esto, se da debido a que la nueva concesionaria del servicio de transportes por carretera entre ambas ciudades, la empresa Monbus, ha generado protestas en Toro, Benavente y, en menor medida, en Zamora, ya que cuenta con transporte público por ferrocarril a la capital. Estas quejas se deben a la disminución del número de servicios y a los horarios establecidos.

La razón de las protestas es que con los horarios de los servicios no se pueden realizar las gestiones necesarias en Madrid, sin tener que pernoctar, bien porque llegan a una hora avanzada de la mañana, o porque no hay servicio de regreso en el mismo día. Por ello, se impide llevar a cabo en el día las gestiones sanitarias, educativas, administrativas o laborales que necesitan los zamoranos.

Desde IU Zamora exponen que la provincia es "social y económicamente desfavorecida" y cuenta con 520 núcleos de población, la mayoría de difícil acceso por falta de medios, que se ven perjudicados si además de las dificultades para poder llegar a Toro, Benavente o Zamora para enlazar con el autobús a Madrid, se recortan servicios y disponibilidad de tiempo, obligando a pernoctar dos noches: en estas ciudades y en Madrid. No sólo se dificulta el acceso a esos servicios, sino que se encarece notablemente.

Las protestas se centran en la imposibilidad de realizar gestiones en Madrid, pero hay que tener en cuenta que también se limitan las visitas de los procedentes de Madrid a la provincia, entre ellos, muchos zamoranos de origen que sufren doble discriminación.

A juicio del grupo de Izquierda Unida, la pérdida de servicios es la causa de la pérdida de población en la provincia, por lo que no son admisibles los recortes en las líneas. Pero aún es menos aceptable el establecimiento de horarios que parecen destinados a que no se use el autobús, para concluir que no es rentable el servicio y seguir recortándolo o cerrándolo definitivamente.

Algo que respaldan los alcaldes que se han unido a las protestas de sus vecinos, y el propio presidente de la Diputación, que se ha manifestado públicamente en contra de esta situación y dispuesto a mediar para resolverla.

Además, el grupo municipal asegura que tampoco es justificación suficiente que sólo una empresa quisiera hacerse cargo del servicio, porque la situación podría resolverse mejorando las condiciones para las empresas. Ya que es la propia administración la encargada de establecer los requisitos de adjudicación del contrato, incluyendo entre otros los siguientes extremos: los tráficos, el itinerario o las infraestructuras por los que haya de discurrir; el número de expediciones de transporte mínimo; y el número mínimo de vehículos y de personal.

Teniendo en cuenta que las competencias del transporte de viajeros por carretera entre distintas comunidades autónomas corresponde al Estado, y que es también el encargado de promover la coordinación con otras administraciones, y dada la situación creada con la puesta en marcha de los recortes de este servicio, desde el grupo de IU presentaran al Pleno una moción de urgencia.

En dicha moción instarán al Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible a que tome las medidas oportunas para aumentar las líneas de autobuses alcanzando al menos las anteriores a la adjudicación. Además, se le solicitará que inicie contactos con los ayuntamientos de Toro, Zamora y Benavente, y con la Diputación Provincial, para poder establecer los horarios más beneficiosos para la población de Zamora.

También quieren promover contactos con la Junta para facilitar la coordinación entre los autobuses de viajeros de Zamora, con el objetivo de mejorar el servicio para los usuarios, aumentar las conexiones entre autobuses y ferrocarriles de la provincia, y rentabilizar social y económicamente el servicio de transportes.

Por último, desde el grupo provincial solicitarán que negocien y establezcan con la empresa Monbus las compensaciones necesarias para conseguir el objetivo de mejora en el transporte de viajeros en las líneas entre la provincia de Zamora y Madrid.