El nuevo parque de bomberos de Toro en peligro: "Si el próximo julio no tenemos la licitación lanzada hasta ahí hemos llegado"

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha explicado está mañana a situación en la que se encuentra el proyecto del nuevo parque de bomberos de Toro, tras el voto en contra de la oposición durante el pleno celebrado ayer en la localidad.

Para ello, se ha remontado a los antecedentes del proyecto, cuando se reunió con el alcalde de Toro al comienzo de su mandato, donde le solicitó un nuevo parque de bomberos, afirmando que la mejor ubicación para este sería el antiguo matadero. Con ello, el presidente de la Diputación se comprometió a llevar a cabo este proyecto, con un coste de 800.000 euros, donde también se incluye el coste del derribo del edificio que "asciende a los 50.000 euros".

Este proyecto contiene la construcción de una nave de 440 metros cuadrados útiles más 173 metros cuadrados de la zona administrativa. Un espacio totalmente acondicionado a las necesidades de los trabajadores. Además, ha destacado que solo se necesitan 1.500 metros cuadrados, de los 4.000 que tiene la parcela. La Diputación sigue manteniendo este plan porque "entendemos que es básico para la ciudad".

Con esto, durante el pleno, celebrado ayer, la oposición denegó el cese de los terrenos a la institución, afirmando que "si no construyen el parque, se quedarían con los terrenos", algo que Faúndez ha desmentido. Ya que, en el acuerdo de cesión, se señala que si la Diputación no ejecutase la obra en los próximos 5 años, o si durante los 30 años no mantiene las funciones a las que está destinado, los terrenos vuelven a ser propiedad del Ayuntamiento.

Por ello, Faúndez ha señalado que en la partida presupuestaría del próximo año habrá una partida de 800.000 euros para construir el parque de bomberos. "Si en julio del año que viene, no tenemos la licitación lanzada, el dinero iría a permanente, pero hasta ahí hemos llegado", ha subrayado, ya que el proyecto tendría que estar acabado a finales del 2025.

El presidente de la Diputación ha criticado la posición de la oposición en este asunto, ya que, como ha informado, tanto el representante del Partido Socialista, Carlos Rodríguez, como el de Nos movemos por Toro, Tomás del Bien, "estaban informados del proyecto", destacando que "Carlos Rodríguez como diputado provincial voto a favor de la cesión de terrenos para el Hub Tecnológico de La Aldehuela". Además, ha remarcado que este tipo de mutación demanial es la forma jurídica de cesión de terrenos que "se utiliza habitualmente".

Finalmente, Javier Faúndez ha pedido a los grupos municipales de Toro que si tanto quieren el parque, "dejen la política a un lado, tengan altura de miras, y miren por los vecinos de la comarca".