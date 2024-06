Dos ganadores de un Goya, entre los 30 seleccionados en el Festival internacional de cortometrajes Tío Babú de Toro

Noticias relacionadas El Festival internacional de cortometrajes Tío Babú se estrena con 844 trabajos presentados

Los directores de cine Mabel Lozano y Martín Romero, recientes ganadores de un premio Goya, forman parte de los 30 seleccionados para competir en el I Festival internacional de cortometrajes Tío Babú. Así lo ha desvelado en exclusiva para EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, el alcalde de Toro, Rafael González, quien se ha reconocido "emocionado" por la buenísima acogida que este evento cinematográfico ha recibido. Y es que un total de 844 cortos se han presentado a esta primera edición del Festival Tío Babú, llegados de todos los rincones del planeta.

Mabel Lozano es portadora de dos galardones del cine español. El primero lo consiguió en 2021, por el corto 'Biografía del cadáver de una mujer', con el que denunciaba la explotación sexual. Y el último ha sido este mismo 2024, con 'Ava', en el que abordó la explotación sexual de mujeres con discapacidad.

Por su parte, Martín Romero se hizo con su primera estatuilla este 2024 con 'To Bird or not To Bird', un corto de animación donde los pájaros parecen haber adoptado sus mismos hábitos, preocupaciones y enfermizas obsesiones.

Unas credenciales las de estos dos participantes que anticipan la altísima calidad de las propuestas presentadas al festival de cortos toresano. Rafael González confiesa que le consta que al jurado que ha tenido que seleccionar estos treinta trabajos "le ha costado mucho" ante el magnífico talento que se ha presentado al festival. "Se han presentado auténticas joyas y obras maestras", ha remarcado.

Ahora Carlos Olalla, Carolina Lapausa, Pepa Gracia, Pablo Moreno y Eva Bernal, quienes conforman el jurado, están inmersos en la difícil tarea de decidir quienes serán los ganadores de los diferentes premios al Mejor Cortometraje, ya sea de ficción o documental, con un premio de 1.500 euros; al Mejor Cortometraje de Animación con un premio de 1.500 euros; y al Mejor Cortometraje de Creación Joven, destinado a creadores de hasta 25 años, con una estatuilla y un premio de 300 euros. También se dará el Premio del Público, que consistirá en una estatuilla. Además, se concederán Menciones Especiales en las categorías de Mejor Dirección, Mejor Guion, ya sea original o adaptado, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Actriz Protagonista y Mejor Actor Protagonista; cada mención especial será reconocida con una estatuilla y un diploma.

Los cortos recibidos por Toro han llegado de zonas tan dispares como China, Argentina, Brasil, Francia, Estados Unidos, Canadá, Italia y, como no, de España. Ahora, todos los cortos seleccionados se proyectarán del 15 al 19 de julio, en el Teatro Latorre del municipio, con entrada gratuita. Y será el 20 de julio cuando Toro celebre la gala final, donde se desvelarán los ganadores. Esta estará presentada por los actores Daniel Adeva y Begoña Martín y amenizada con la música en directo de En 3 Jazz.

Homenaje a las raíces

Aparte del premio en metálico, los ganadores de las diferentes categorías del festival se llevarán a casa una estatuilla muy especial. El alcalde del municipio explica que se entregarán once estatuillas dedicadas a la figura toresana del Tío Babú. Unas creaciones elaboradas por el artista vallisoletano Manuel Ezia "para que los ganadores se lleven un recuerdo de nuestro personaje".

Ahora solo queda esperar al día 20 de julio para conocer a los ganadores de este I Festival internacional de cortometrajes Tío Babú, pero lo que ya se puede constatar en su éxito solo con la convocatoria. Las buenas cifras de preseleccionados hacen pensar a Rafael González que, en próximas ediciones los participantes irán en aumento. "Calculamos que en dos años podremos alcanzar los 2.000 cortos", asegura el regidor toresano.

Toro, referente en cultura

De hecho, gracias a la buenísima acogida del festival los alojamientos de Toro ya están llenos para esas fechas. Porque esto también es parte de la organización de eventos culturales. Rafael González recuerda que las acciones culturales que organiza toro a lo largo del año va en favor del objetivo del Ayuntamiento de "desestacionalizar el turismo". El deseo de su equipo de Gobierno es que Toro sea visitado todo el año y por diferentes motivos.

Por eso, una vez termine el festival de cortos, la ciudad recibirá la llegada de más artistas, esta vez con motivo de la Exposición Tío Babú para jóvenes artistas. Rafael González ha explicado que en ella participarán estudiantes de tercer y cuarto cursos del Grado en Bellas Artes y del Máster en Estudios Avanzados en Producción y Prácticas Artísticas de la Universidad de Salamanca. También se repartirán tres premios y se expondrán las obras seleccionadas en audiovisuales, dibujo, escultura, grabado, pintura y fotografía.

Además, este mismo fin de semana, la ciudad recibirá a miles de amantes del punk y el rock con una nueva edición del Vintoro. Uno de los festivales de rock más esperados de la provincia de Zamora, y que se celebrará días 21 y 22 de junio, con Narco, Kaos Urbano, Lendakaris Muertos, Los de Marras, Mafalda, Koma, Kaos Etiliko, Porretas, Catalina Grande Piñón Pequeño y Manifa, entre otros.

Estos dos ejemplos son solo una muestra de la intensa apuesta cultural que el Ayuntamiento de Toro prepara a lo largo del año. Rafael González presume del mérito que tiene que "un municipio de 800 habitantes tenga tal oferta cultural, además variada y para todos los gustos". El alcalde cree que Toro es ya un referente nacional en organización de eventos culturales y seguirán trabajando intensamente para ofrecer a los visitantes más opciones, aparte de "su excelente patrimonio y gastronomía, de la que también hay mucho que decir".