Exigen un dispositivo especial de Policía Municipal que regule el tráfico en los atascos de Cardenal Cisneros y Requejo durante las obras

El Partido Popular de Zamora hará una solicitud para que el Ayuntamiento de la ciudad ordene un dispositivo especial de la Policía Municipal con el fin de regular el tráfico de las avenidas de Cardenal Cisneros y Requejo mientras siga la reducción de los carriles generado por las obras que se llevarán a cabo en esas travesías.

El grupo popular afirma que los zamoranos se han quejado por las largas colas que los últimos días sufren los conductores en Cardenal Cisneros. Además, añaden que desde hoy, 11 de junio, la avenida Requejo, también tendrá una reducción de carriles, lo que "está provocando importantes retenciones en horas punta", que manifiestan que coincide con la entrada y salida de los colegios.

Desde el Partido Popular critican que no haya habido un aviso previo a los zamoranos sobre la reducción de los carriles en ambas vías, ni por parte de la Subdelegación del Gobierno, ni de la empresa constructora, ni del Ayuntamiento de Zamora.

El grupo municipal espera que se haya informado al Ayuntamiento de esas medidas, que afectan directamente a los ciudadanos, así como de las obras que afectarán al tráfico en las principales vías de la ciudad durante los próximos veinte meses.

"Planificación chapucera"

Por su parte, el grupo municipal Zamora Sí trasladará al concejal de Obras, Pablo Novo, las diferentes quejas de los vecinos de la zona de Puerta Nueva, ya que a los problemas de tráfico por las obras del paso inferior del puente, "ahora además soportan el corte del acceso hacia la Bajada de San Pablo, obligando a los vecinos a dar un nuevo rodeo para poder acceder a sus viviendas", he explicado Eloy Tomé en un comunicado. También ha añadido que "no entendemos que no esperen hasta la finalización de la obra del puente para iniciar nuevos trabajos".

Zamora Sí cree que "es un despropósito crear un nuevo problema circulatorio, al que ya nos tiene tan acostumbrados, lamentablemente, este Ayuntamiento". Desde el grupo municipal esperan que el concejal de Obras "no tenga 'la brillante idea' de iniciar también las obras anunciadas en la Bajada de San Pablo, porque si no los vecinos se van a ver prácticamente aislados".

Con esta situación, el grupo municipal Zamora Sí, preguntará a Pablo Novo sobre "la falta de planificación en las vías de comunicación de todo el barrio y los nuevos plazos de apertura del paso bajo el puente de Puerta Nueva que lleva cerrada al paso desde el pasado mes de marzo, y soporta casi un mes de retraso respecto a las previsiones anunciadas en prensa por Novo".

El portavoz del grupo de Zamora Sí asegura que desde su partido "creemos que los vecinos merecen una explicación por esta falta de previsión, por todos los retrasos que están sufriendo los trabajos y por las dificultades añadidas con el cierre de nuevos calles". Eloy Tomé ha expresado que esta es una forma "chapucera" de hacer las mejoras.