Javier, el zamorano que se alejó de todos para seguir al influencer Lladós: "No estoy generando nada"

Amadeo Lladós es uno de los creadores de contenido más controvertidos de los últimos tiempos. Sus polémicas declaraciones no suelen dejan indiferente a nadie y la forma de vender su estilo de vida genera cachondeo e indignación, casi a partes iguales.

Pero este influencer de cuerpo tauado y que siempre posa con coches de alta gama, ha vuelto a estar en el ojo del huracán desde que el programa de televisión 'Equipo de investigación' le dedicara un reportaje. La Sexta se dedicaba a escudriñar la vida de Lladós, 'el hombre de odiaba a los mileuristas, que se dedica a dar charlas motivacionales por 40.000 euros donde anima, presuntamente, "a dejar los estudios, hacer ejercicio desde las 5 de la mañana y abandonar a familiares y amigos", para tener éxito en sus vidas.

'Equipo de investigación' contactaba entonces con uno de sus más fieles seguidores, Javier Moro, un joven que tras asistir a las clases del influencer, decidió mudarse de Zamora a Gandía en búsqueda de una "vida mejor". Su testimonio sobre cómo la clase magistral de Lladós había supuestamente transformado su vida, generaba gran polémica en las redes sociales.

Así, Javier aseguraba en La Sexta que las enseñanzas de Lladós le habían ayudado quitarse "el estrés, el agobio y las preocupaciones, me ha enseñado a vivir", aunque este continúa trabajando en el mismo supermercado para poder pagar las clases del influencer madrileño.

Al ser cuestionado sobre el dinero invertido en Lladós, Javier Moro no ha querido dar detalles concretos al programa, enfatizando en que "no importa el dinero, si te puede cambiar la vida, págalo y ya está". Sin embargo, admitió que "no estoy generando nada" con las enseñanzas financieras de Lladós, aunque aún así ha decidido seguido el consejo del influencer de alejarse de familiares y amigos. "No tengo amigos ahora mismo", sentenciaba.