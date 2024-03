Denuncian que el autobús que va al hospital provincial de Zamora “por adelantarse” deja a muchos trabajadores en tierra

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha denunciado que el autobús municipal que lleva a los usuarios al Hospital Provincial de Zamora, “por adelantarse a la hora establecida”, deja a muchos trabajadores en tierra. Ante la acumulación de quejas UPL insta al Ayuntamiento zamorano a realizar una inspección del servicio y realizar las pertinentes gestiones para evitar flagrantes incumplimientos en esta línea 1 que va desde la Plaza de Villardeciervos hasta la calle Peña Trevinca.

“La prestación en precario del servicio de transporte urbano tiene graves consecuencias para el ciudadano”, en este nuevo caso según denuncia UPL, dejar en tierra a los trabajadores del hospital provincial. “Terminado su turno minutos antes no pueden subir al autobús de la línea 1 que debería parar justamente a las 10:08 como está establecido por la insólita razón de que el autocar ha llegado, parado y partido antes de la hora señalada. El perjuicio ocasionado es enorme, tanto para estos empleados como para otros usuarios, dado que o bien esperan al menos media hora hasta que llegue el siguiente servicio o en su defecto se ven obligados a buscar alternativas bastante más costosas en horario nocturno para llegar a sus casas”.

Para la formación, “las quejas sobre el servicio de autobuses se suceden, sin que el responsable directo tome medida alguna, lo que da lugar a que se sigan cometiendo irregularidades de todo tipo cada dos por tres sabiendo que no pasa nada porque el ayuntamiento no va a actuar, a saberse los motivos, contra la empresa que mantiene la concesión. Si bien sigue pendiente de hacerse público, el pliego de condiciones para que una nueva empresa pueda optar según conveniencia a prestar este servicio, ello no da lugar a que se descuide el transporte que hay en la actualidad, aunque el mismo lleve más de un año caducado. Máxime cuando es el medio de desplazamiento para muchos zamoranos”.

También añade que “resulta inexplicable que las medidas disuasorias tomadas unilateralmente por el equipo de gobierno municipal para evitar el uso de vehículos particulares, bajo el vago pretexto de reducir la contaminación ambiental, no tengan una alternativa que se correspondan con un medio de transporte urbano de calidad, ajustado a la demanda, económico y accesible, que responda a las necesidades reales de los zamoranos”.

Por este motivo, instan “a la alcaldía en primera instancia a realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los horarios establecidos, tanto para este caso que en ningún modo puede considerarse puntual, ya que el problema que se plantea en esta parada, al tratarse de una línea que recorre varias puntos de la ciudad, será en consecuencia también de otras paradas tanto anteriores como posteriores. Dada la acumulación de quejas sobre el servicio de transporte urbano, apunta UPL la necesidad de realizar una inspección del servicio, en beneficio de los usuarios de todas las disposiciones reflejadas en el contrato de la concesión vigente en la actualidad”.