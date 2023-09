La secretaria de organización del PSOECyL recrimina a Alfonso Guerra sus palabras "tan machistas"

La secretaria de organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha recriminado al histórico dirigente socialista Alfonso Guerra sus últimas declaraciones "tan machistas" en referencia a una posible ley de amnistía y contra la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz tras su reunión con Carles Puigdemont.

A la también procuradora en las Cortes de Castilla y León por la provincia de Zamora le ha parecido "lamentable" que Guerra "para justificar algo que además no existe" se hiciera un chascarrillo con la ministra de Trabajo en referencia a sus visitas a la peluquería.

Todo en referencia al momento protagonizado por Guerra en el programa 'Espejo Público', donde el exdirigente aseguró dudó sobre si le habría dado tiempo "entre peluquería y peluquería". Y una vez la presentadora del programa, Susana Griso se sorprendió con sus palabras reiteró "es la verdad, le dedica mucho tiempo (a la peluquería). No tiene esencia ninguna".

Unas declaraciones que la propia Yolanda Díaz respondía asegurando que "todas las discrepancias técnicas y políticas son bienvenidas pero los comentarios machistas no tienen acogida". La vicepresidenta del Gobierno en funciones avisaba de que "se acabó con el machismo en España y en Europa".

Ana Sánchez también se refirió a las declaraciones del exvicepresidente del Gobierno que aseguró que una posible amnistía de Puigdemont "supone la humillación deliberada de la generación de la transición"; y aseguró que el presidente del Gobierno y líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez era "un disidente, que va cambiando de opinión", animando a las bases del PSOE a levantarse contra Sánchez y los suyos por "desleales".

Ante esto, la secretaria de organización del PSOECyL ha pedido a Guerra "un poco de generosidad para nuestros representantes, que han sido elegidos por las bases de nuestro partido en procesos de primarias, cosa que en su época no pasaba".

En cambio, sobre las críticas similares que el expresidente del Gobierno, Felipe González, también pronunciaba contra Pedro Sánchez y la actual ejecutiva socialista, la dirigente autonómica aseguraba que guarda "respeto y profunda admiración" al legado político de Felipe González. También añadía que "cada uno tiene las opiniones personales que quiera tener" y que las respeta "desde las antípodas".

"Feijóo engañó al rey de España"

Sobre la posibilidad de que su formación a nivel nacional pacte o no una futura ley de amnistía a cambio del apoyo de Junts per Catalunya a la investidura de Pedro Sánchez, la política zamorana evitó posicionarse a favor o en contra asegurando que "somos gente serena y no hacemos política-ficción".

Ana Sánchez recordó que dicha propuesta no existe, ni "hay ninguna ley de amnistía registrada en ningún parlamento en nuestro país". Pero recalcó que "lo que hay es un candidato (Feijóo) a una investidura que engañó al rey de España". Para la secretaria de organización del PSOECyL Alberto Núñez Feijóo "a ir directo a una investidura funeral" y cree que el Partido Popular "está inmensamente preocupado por el papelón que tienen" y por ello "ponen cortinas de humo todo el día".

"No hay nada mejor que abrir las urnas para saber lo que piensa la mayoría de los españoles, que les ha dicho que no quieren su modelo de gobierno 'fascistein', como los que estamos viviendo en Castilla y León. Las urnas son soberanas, hay que aceptarlas y tienen que manosear un poquito menos la Constitución y practicarla un poquito más", sentenciaba.

