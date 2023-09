Manifestantes contra Sánchez boicotean una actuación musical en Zamora al grito de "cantad en español, perroflautas"

Un centenar de manifestantes contra Pedro Sánchez y contra la amnistía a Carles Puigdemont han boicoteado este domingo la actuación del grupo musical zamorano Huckleberry en la Plaza Mayor de Zamora, cuando ensayaba para participar en la actividad Tardeo Musical de Mubaza. "Cantad en español, perroflautas", ha sido uno de los gritos que han proferido algunos de estos manifestantes, entre los que se encontraban simpatizantes y afiliados de Vox en Zamora, según han confirmado fuentes oficiales a este periódico.

Mubaza es la asociación de músicos de Zamora y durante la tarde de este domingo estaba prevista la actuación de varios grupos por el tardeo musical organizado por el Ayuntamiento de Zamora, como fin de fiesta de las Fiestas en Honor a la Virgen de la Concha. EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León ha podido hablar con Elisa, la cantante del grupo Huckleberry, que ha calificado de "surrealista" lo sucedido, en unos hechos en que los manifestantes han increpado también a los técnicos de sonido, de la empresa Three Max.

Según ha relatado, a las 12:00 de la mañana tenían la prueba de sonido, porque su concierto se iniciaba a las 14:00 de la tarde, y al llegar al escenario observaron en la Plaza Mayor, en frente de la comisaría de la Policía Municipal, a unas 80 o 100 personas que gritaban "Sánchez dimisión". "Cuando empezamos a hacer la prueba toda esa gente se acercó al escenario y empezaron a gritarnos que dejáramos de cantar y que tocáramos el himno nacional", ha señalado.

La vocalista del grupo ha asegurado que les dijeron "de buenas maneras" que tenían que trabajar y que los manifestantes respondieron diciendo que "eso no era un trabajo" y que se buscaran "un trabajo de verdad". Además, gritaron que esa manifestación la habían convocado "por todos".

"No nos dejaban seguir y empezaron a increpar también a los compañeros de la mesa de sonido", ha afirmado, asegurando que les dijeron que apagaran los micros y que tocaran el himno de España, por lo que no pudieron continuar con la prueba. "Nos parecía algo surrealista y no nos estaban dejando hacer nuestro trabajo", ha relatado.

A continuación, la cantante del grupo bajó del escenario para avisar a la Policía Municipal de lo que estaba pasando y, de camino a la comisaría, tuvo que pasar entre los manifestantes que la insultaron, llamándola "idiota" y "subnormal" y exigiéndole de nuevo que cantara "en español".

Según ha contado, los agentes de la Policía Municipal le dijeron que tenían que quedarse en el edificio y avisaron a otros compañeros, llegando posteriormente la Policía Nacional y haciéndole llegar los hechos también a los concejales de Cultura y de Fiestas. Al final, el inicio de la prueba de sonido se retrasó unos 45 minutos y cuando llegó la Policía Nacional habló con los manifestantes y se calmaron y dejaron de increparles.

"A mi compañera que toca el clarinete, empezó a tocarlo y le empezaron a llamar perroflauta", ha relatado, haciendo hincapié en que la actitud de los manifestantes era "muy agresiva" tanto cuando estaban en el escenario, como cuando bajó camino a la comisaría como con los compañeros de control de sonido, a los que pretendían impedir trabajar. La vocalista del grupo se muestra "muy enfadada" después de esta amarga experiencia vivida cuando trataban de llevar a cabo una prueba de sonido para su concierto de este domingo.

