Javier Maroto apela al voto útil al PP: "Si quieres que Sánchez se vaya, no votes a intermediarios"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Javier Maroto, apeló hoy al “voto útil” para propiciar un cambio de gobierno en España y advirtió de lo que supone “votar a intermediarios” en las Elecciones Generales del próximo 23 de julio. “Si quieres que Sánchez se vaya, habrá un gobierno del Partido Popular. No votes a intermediarios porque, a veces, los intermediarios son una dificultad en vez de parte de la solución”, indicó.

“Los españoles que queremos echar al Sánchez queremos dormir tranquilos el 23 de julio, sabiendo que Alberto Núñez Feijóo es el presidente y que no va a tener dificultades. No vamos a poner más trabas para que ese cambio sea definitivo. Solo hay un voto útil para que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente”, añadió.

Javier Maroto hizo estas declaraciones en una carpa informativa instalada en la plaza de Castilla y León, en el centro de la capital zamorana, adonde acudió para respaldar las candidaturas al Congreso y al Senado, encabezadas por Elvira Velasco y José María Barrios, respectivamente. Después, se trasladó a Toro para mantener un encuentro con alcaldes y concejales de la comarca.

“El Gobierno que Feijóo quiere formar para España un gobierno en solitario. Hemos visto las dificultades que ha tenido Pedro Sánchez por él mismo por su vanidad, por su arrogancia y por sus socios”, aseguró. “Y el Gobierno que Alberto Núñez Feijóo quiere para España y para los españoles es un gobierno de gente que él puede nombrar porque los conoce, con amplia experiencia de gestión, que tengan en cuenta la situación adversa que tiene España en materia económica y la herencia del PSOE, como siempre, vuelve a ser muy complicada”, anotó.

Javier Maroto, quien calificó las Elecciones Generales del próximo 23 de julio de “trascendentales” para España, Castilla y León y Zamora, hizo hincapié en los mensajes de carácter sectorial trasladados desde que empezó el período electoral.

“Las políticas tienen que ser distintas, tienen que ser mejores y hay que acertar en ellas de una manera rotunda. Hemos estado explicando qué intenciones tenemos para la política de agua, para política de infraestructuras, para política fiscal, cómo va a ser la primera rebaja de impuestos en los primeros 100 días a las personas que tengan una renta inferior a 40.000 euros”, enumeró.

“Todo eso lo hemos estado explicando en las semanas previas, pero esta semana que arranca hoy es determinante para que no gobierne Sánchez con el apoyo de Bildu, de Esquerra Republicana y de Podemos”, sentenció.

Asimismo, incidió en que “la mayoría de españoles quiere romper ya esa sensación de bloques que han dividido a la sociedad española de una forma evidente, que la han crispado y tensionado” y apostilló: “La han friccionado tanto en la convivencia que impiden los acuerdos entre los grandes partidos. Y, sobre todo, los españoles queremos un cambio. Queremos echar a Sánchez, que el sanchismo acabe y un gobierno alternativo sin bloqueos”.

Por último, advirtió del posible “bloqueo”, en caso de que Pedro Sánchez “se dedique a repetir el no es no si no puede alcanzar el Gobierno” o, “como en alguna comunidad, a Vox, impidiendo esa posibilidad de cambio” y concluyó: “El voto al PP es el único voto que, con garantías, va a echar a Sánchez, va a permitir un cambio sólido en el Gobierno de España y va a olvidarse de aquella política de bloques, de la crispación y de las fricciones entre distintos”.

