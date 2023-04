Estas son las listas y candidatos a la Alcaldía en todos los municipios de Zamora

Ahora sí las cartas están sobre la mesa. El Boletín Oficial de la Provincia de Zamora ha publicado las listas para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Todos los partidos que han querido concurrir a los ayuntamientos y entidades locales de Zamora ya son públicos con nombres y apellidos.

Como no puede ser de otra manera, Zamora capital es la plaza principal en esta pugna por los gobiernos municipales. La mayor parte de los partidos que concurren al Ayuntamiento de Zamora ya habían presentado a sus candidatos y no hay grandes sorpresas en este aspecto. Destaca, eso sí, la ausencia de Ahora Decide y de Ciudadanos, quien no ha logrado conformar lista para la capital, tras la marcha de Francisco Requejo con buena parte de los naranjas zamoranos a su partido de nueva creación.

También es destacable la situación en Toro, con Tomás del Bien por primera vez fuera del Partido Socialista, con su plataforma de electores 'Nos movemos por Toro', que componen también varios afiliados al PSOE de Toro, quienes previsiblemente serán expulsados de la formación, según adelantó ayer el partido.

Por su parte, Benavente vuelve a tener una candidatura de Luciano Huerga, con prácticamente la totalidad de los concejales que le han acompañado en la legislatura que termina. Precisamente Benavente es la gran esperanza de Ciudadanos, quien solo ha sido capaz de completar cuatro candidaturas en toda la provincia.

Llama también la atención que otro de los grandes municipios de Zamora, Puebla de Sanabria, solo se han presentado tres candidaturas: PSOE, Partido Popular y Futuro. Ni VOX, Zamora Sí, UPL o Ciudadanos han logrado conformar una lista que intente destronar a José Fernández Blanco de la Alcaldía de Puebla de Sanabria.

Algo que no ocurre, por ejemplo, en Fermoselle, donde se han presentado cinco candidaturas, con el sustancial cambio del actual alcalde, José Manuel Pilo, de Fermoselle Atrévete a Zamora Sí. De hecho, este nuevo partido creado por Francisco Requejo suma nada menos que 75 candidaturas a lo largo de la provincia, superando así a VOX (31), a su exformación Ciudadanos (4), o a UPL (21).

Listas completas de todas las candidaturas de Zamora

