Envuelta en la llama de la reivindicación de la Culebra: así se presenta la Miss Zamora Sofía Huerga al concurso

Miss International Spain 2023 tiene como lema este año 'Belleza con un propósito', y si alguien puede llevar un mensaje importante y que no debe olvidarse es la representante de Zamora. Sofía Huerga, de 23 años, ha decidido que su candidatura tendrá por bandera el desastre sufrido con los incendios el verano pasado en la Sierra de la Culebra.

Y lo hará literalmente. La joven de San Cristóbal de Entreviñas tiene preparada una capa con el logo de la asociación La Culebra no se calla, la bandera de Zamora y el nombre de su pueblo, con la que se cubrirá durante la prueba en traje de baño. Así de directo será el mensaje que Sofía lance durante su participación en el concurso que se celebra del 28 de mayo al 4 de junio en Santiago del Teide (Santa Cruz de Tenerife).

La joven estuvo muy afectada tras los incendios, tanto es así que le ha costado muchísimo volver a la zona y eso que su "segundo pueblo" es Sarracín de Aliste. Un municipio que sufrió las llamas en el propio municipio y que tuvo que ser desalojado en lo peor del incendio.

Tan involucrada está Sofía con este tema que su proyecto social, que es otra de las pruebas del concurso, versa sobre la experiencia de los propios bomberos y agentes forestales que trabajaron en la zona. "He tenido la oportunidad de que me cuenten cómo se vivieron esos días y lo que ha ido ocurriendo después", explica Sofía. La joven plasmará en su vídeo de presentación todo lo ocurrido, y la lucha por recuperar el patrimonio natural perdido.

A Sofía Huerga le haría ilusión ganar, claro, pero sobre todo su objetivo en el concurso es "hacer una reivindicación para que lo que ha pasado llegue al mayor número de gente posible". De hecho, confiesa que "si ganara haría todo lo posible porque la gente viniera a ayudar a la sierra".

"A mí me gusta el pueblo"

Sofía Huerga, Miss Zamora, en una sesión de fotos David Parra

Sofía es farmacéutica de profesión y ha estado hasta julio de 2022 trabajando en León capital. Pero llegada esta fecha tuvo que dejar su empleo ya que la brutal subida de los combustibles hacía inviable poder acudir todos los días a la capital leonesa para trabajar porque reside en Villamandos (León) con su pareja, una localidad muy cercana a la provincia de Zamora.

Así que aprovechando esta circunstancia, su hermana Natalia presentó su candidatura "a escondidas". La joven farmacéutica no supo nada hasta que el 24 de diciembre de 2022 su hermana le comunicó que tenía una entrevista con el organizador del concurso, para decirle que había sido elegida como representante de Zamora de entre otras 28 candidatas.

Sobre el mundo de la moda Sofía cuenta que siempre le ha gustado y que su familia ha tenido mucho que ver con ello. "Mi hermana tenía una tienda de ropa en Benavente y yo siempre le hacía de modelo. Desfilé para ella en su trabajo de fin de grado y mi madre siempre ha cosido y yo he hecho de maniquí y modelo. Me veían ilusionada siempre con este mundo", explica.

Eso sí, aunque a Sofía le salieran algunas oportunidades en el mundo de la moda tiene muy claro una cosa: "A mí me gusta el pueblo". Así que no se plantearía irse a vivir a una gran ciudad por trabajo. La Miss Zamora seguiría viviendo en Villamandos, aunque habitualmente se tuviera que desplazar para trabajar en la moda. "La vida es más tranquila en el pueblo, me gusta más y no lo cambio por nada", incide.

Preparación

Sofía Huerga, Miss Zamora, en una sesión fotográfica David Parra

Aparte de la gran tarea que ella misma se ha encomendado de llevar ante toda España el desastre de los incendios en la Culebra, Sofía Huerga tiene otro reto muy importante: ser la primera Miss Zamora que gana el certamen. Es consciente de la gran dificultad, pero mantiene "una actitud mental positiva".

Una parte fundamental de su preparación antes del concurso para el cual también está acudiendo al gimnasio. "Me ayuda mi pareja, que tiene más experiencia en esto del ejercicio", explica. También está cuidando su alimentación, pero sobre todo su salud mental para asimilar lo que se viene.

Sofía reconoce que aún no está demasiado nerviosa, pero que cuando se acerque la fecha de viajar a Canarias "seguro que sí". Aunque explica que el haber tenido tiempo para preparar su candidatura desde diciembre le da paz mental. "Estoy segura de lo que llevo, todo está muy cuidado y trabajado, ya tengo la mentalidad", detalla.

Y ya que su mayor propósito en el concurso es ayudar a Zamora, su candidatura también ha tenido el apoyo de su territorio. Así que los zapatos que lucirá son de la tienda Caprichosa, ubicada en León capital´. Aunque quizá la parte más importante para ello será poder lucir un traje regional hecho por su propia madre a medida y que tendrá bordado, como no, la Seña Bermeja en el mandil.

Ahora solo queda desear buena suerte a Sofía en esta andanza por dejar a Zamora en lo más alto del concurso.

