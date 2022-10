Pillan a un comerciante zamorano con productos caducados desde hace diez años e intenta sobornar a la Guardia Civil

La Audiencia Provincial de Zamora ha condenado a un año y seis meses de prisión por un delito de cohecho, y a otros seis meses de cárcel por un delito contra los consumidores, al gerente del Autoservicio Eloy-La Cuna del Jamón, en el Puente de Sanabria. Si bien, la sentencia también indica que se ha acordado la suspensión de su entrada en prisión durante dos años. Todo tras encontrar la Guardia Civil en su establecimiento grandes cantidades de bebidas alcohólicas sin etiquetar y sin los correspondientes precintos fiscales; así como multitud de alimentos envasados caducados, algunos desde hace más de diez años, o sin sus etiquetas indicativas; todos ellos sin una correcta refrigeración.

Los agentes acudían a dicho establecimiento en la localidad sanabresa el pasado 4 de junio de 2018, tras recoger las quejas vecinales por el estado de muchos de los productos en venta de este supermercado local. Cuando la patrulla llegaba al establecimiento, el dueño del establecimiento se mostraba reticente a dejar pasar a los agentes, si bien, finalmente, uno de ellos accedía al sótano donde se encontraba la mercancía.

Allí, el guardia civil descubrió grandes cantidades de bebidas alcohólicas sin etiquetas, en garrafas de plástico reutilizadas, además de garrafones de aguardiente, licor de hierbas, vinos y mistelas. Pero la cosa no acababa aquí. El agente también detectaba multitud de alimentos envasados, todos ellos caducados o sin las etiquetas que indicaran su fecha, además de no estar mantenidos en una correcta refrigeración.

Al descubrir todo esto e informar al dueño del supermercado de que se le interpondría una sanción, el gerente del autoservicio intentó persuadir al guardia civil para que no anotara todo el material encontrado y le insistió en que "¿si no había otra manera de arreglarlo?". Ante la sorpresa del agente, el gerente le espetó que "es una suerte que su compañero se haya quedado arriba, porque prefiero darle algo a usted antes que pagar a la administración", ofreciéndole 2.000 euros a cambio de evitarle la multa o que esta fuera menor. Incluso llegó a ofrecer pagar una cena al guardia civil "donde me diga" y le pidió que anotara su teléfono para cerrar el trato.

Tras subir a la planta de arriba donde se encontraba el otro agente, el gerente insistió en su intención de ofrecer dinero a ambos guardias civiles, con el fin de evitar ser multado. "Si hay que poner más dinero, pues se da", apuntaba el gerente de este comercio ahora clausurado.

