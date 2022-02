Con la leche por los suelos: más de 350 ganaderos reclaman en Zamora precios justos para el sector

Más de 350 ganaderos de ovino y vacuno de leche procedentes de las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora secundaron hoy la convocatoria realizada por la Alianza COAG-UPA y Asaja, en unidad de acción, para reclamar en Castrogonzalo (Zamora) precios justos para el sector.

La comitiva, presidida por una pancarta en la que se podía leer ‘Dignidad y respeto para el sector ganadero. ¡Precios justos para la leche!’, expresó sus reclamaciones ante las plantas de Lácteas Cobreros y Proláctea, del Grupo Entrepinares, ante las que derramaron leche en señal de protesta por el “incumplimiento” de la Ley de Cadena Alimentaria.

“Protestamos en defensa de los ganaderos de vacuno y también de ovino. No se ha firmado los contratos de compraventa de leche con las industrias. No quieren cumplir con la Ley de Cadena Alimentaria, recientemente actualizada y mejorada en las Cortes y en el Senado de nuestro país”, señaló, en declaraciones a la agencia Ical, el coordinador de COAG Castilla y León, Lorenzo Rivera.

“Pedimos a las industrias que, para la leche de vaca, se cubran los costes, con 40 céntimos de euro, que es lo que estipula el Observatorio de Precios del Ministerio de Agricultura. Actualmente, está en 36 o 37 céntimos. Ha subido seis céntimos en 2021 en los lineales de las grandes superficies pero no los recibe el ganadero”, denunció.

Lorenzo Rivera recalcó que “solo han subido cuatro al ganadero, de manera que se han quedado dos por el camino” y preguntó: “¿Dónde están esos dos céntimos? Ahí nos aproximaríamos a costes de producción, con 38 o 39”.

Por lo que se refiere al ovino, Rivera explicó que “se pide algo tan sencillo como que se compensen los costes de producción, que se han disparado un 20 por ciento en 2021”, pero la industria “no lo considera razonable y no lo acepta, aduciendo que los quesos no se van a vender”.

En este sentido, el coordinador regional de COAG recordó que, en 2020, “en los peores momentos de la pandemia”, de las 500.000 toneladas de queso producidas en España, se exportaron 106.000 a Francia, Italia y Portugal. “Un 130 por ciento de aumento de exportaciones en plena pandemia. Actualmente, todas las pequeñas y medianas factorías tienen vendida toda la producción de queso, incluso la que no ha terminado de curar en las cámaras. Por eso, no entendemos la disculpa de que no se va a vender el queso si se sube un 20 por ciento. No quieren cumplir con la Ley de la Cadena”, concluyó.

Sigue los temas que te interesan