Zamora reclamará al Estado la cesión de las travesías de la N-122 y N-630 que discurren por el casco urbano

El Ayuntamiento de Zamora solicitará formalmente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la cesión de las travesías de las carreteras nacionales 122 y 630 que transcurren por el casco urbano de la ciudad. La propuesta se presentará a la aprobación por el Pleno municipal del próximo lunes y alcanza un total de 7,3 kilómetros de travesías urbanas correspondientes a la avenida de la Feria, avenida de Galicia, avenida de Requejo y travesía de Cardenal Cisneros.

Aunque la cesión de travesías ya se había solicitado de manera informal en diversas ocasiones, la oportunidad de la petición en este momento obedece, según ha informado hoy el alcalde, al cambio normativo establecido en una Orden del Ministerio de 30 de octubre de 2021 en la que se establece un nuevo marco para la cesión de travesías de carreteras nacionales a los ayuntamientos, acogiéndose a la financiación de los fondos del Plan Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Hasta ahora, el sistema de cesión de travesías suponía que los ayuntamientos se veían obligados a contratar y ejecutar los proyectos de adecuación y urbanización de las travesías y a cambio recibían del Ministerio una pequeña compensación económica por kilómetro "lo que ha supuesto que el sistema haya fracasado ya que han sido muy pocos los ayuntamiento que han solicitado la cesión", según manifestó el alcalde. Sin embargo la nueva Orden ministerial cambia radicalmente el modelo de cesión y es el propio Ministerio el que asume el coste de la rehabilitación y urbanización de la travesía antes de transferirla a la titularidad municipal, según se establece en la propia Orden ministerial, en el sentido de que el acuerdo de cesión "se formalizará sobre la base de un proyecto de acondicionamiento, mejora y humanización de la vía urbana, que determinará con precisión el tramo de carretera que es objeto de entrega al ayuntamiento, con todos los elementos auxiliares y equipamientos necesarios".

Francisco Guarido estima que el coste de esa adecuación para los más de siete kilómetros de travesías de la ciudad ascenderá a unos diez millones de euros, ya que incluye no solo el reasfaltado sino también la renovación de las aceras, la reposición del alumbrado a led "allí donde no lo haya renovado ya el propio Ayuntamiento", la dotación de mobiliario urbano, e incluso la renovación de algún tramo de colector, en caso necesario, según ha manifestado el alcalde. No obstante la solicitud de cesión se efectuará por orden de prioridad para los distintos tramos "por si no hay dinero suficiente para todos", y comenzando "por el más fácil" como es la avenida de la Feria, de unos 800 metros entre la puerta de la Feria y la glorieta de Trascastillo, que también es el de mayor interés para el Ayuntamiento para llevar a cabo el proyecto de reordenación de la avenida de la Feria y la integración de la Muralla.

A continuación se sitúa en orden de prioridad la avenida de Galicia (de 1,7 kilómetros, entre la glorieta del Sancho y la Puerta de la Feria), la avenida de Requejo (de 2.1 kilómetros, entre la confluencia de la carretera de la Aldehuela y la de Cardenal Cisneros; y finalmente la travesía de Cardenal Cisneros, (de 2,7 kilómetros, entre la carretera de la Aldehuela y la glorieta del Sancho) que es el tramo más largo y complicado.

Francisco Guarido considera que es una oportunidad "muy interesante" en este momento para que la ciudad integre estas travesías "porque realmente todas ellas son ya de hecho casco urbano, por las que ya no transcurre trafico de tránsito interprovincial ya que existen las travesías de circunvalación".

