El PP pide que se permita el acceso de público a los campos municipales de fútbol

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Zamora, tras conocer la "esperpéntica" situación vivida ayer en los campos de fútbol de Valorio con la negativa municipal de permitir la entrada de espectadores a los mismos, ha reclamado en el día de hoy al Consistorio de la capital (y más concretamente al concejal de Deportes, Manuel Alesander Alonso) que "recapacite y que facilite la entrada de público a estas instalaciones municipales. La verdad es que hemos recibido infinidad de quejas de familiares de los jugadores de los equipos de fútbol base de la ciudad que no han podido presenciar de manera digna los partidos de sus clubes".

Los populares han manifestado que "esta situación caótica sólo tiene un responsable y es el concejal de Deportes". Un concejal, a juicio de los populares, que prefiere "la comodidad y no hacer nada. Su trabajo consiste en ofrecer soluciones para que el público retorne a estos campos de fútbol, un espectáculo al aire libre del que ya se puede disfrutar en otras ciudades. Sin embargo, él prefiere no pensar y, directamente, poner pegas para que los espectadores acudan a instalaciones municipales. Lo que ayer se vivió en Valorio fue una muestra más de que a Izquierda Unida no le importan los zamoranos. Prefirieron aglomeraciones junto a las vallas que delimitan los campos a facilitar la asistencia de público. ¿Tan difícil es prever que esto podría pasar? ¿No hay personal municipal para abrir estas instalaciones y estar pendiente del control de aforos cuando hay más de 30 millones de euros en los bancos? ¿No se puede contratar de manera excepcional a alguien para que se encargue de estos controles? El concejal de Deportes vuelve a mostrar su cara más autoritaria y más despótica con los clubes zamoranos".

Los concejales del PP en el Ayuntamiento de Zamora, finalmente, han lamentado el "daño causado a los clubes de fútbol y a sus aficionados" y han recordado que "la actitud del concejal de Deportes para con ellos es, por desgracia, la habitual con el conjunto del deporte zamorano que ha de toparse, cada día, con la incapacidad de un edil que no está a la altura de los deportistas de nuestra ciudad ni de lo que se merecen nuestros deportistas".

Sigue los temas que te interesan