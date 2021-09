El PP vuelve a salir "a la espantada" del pleno en Benavente

El Ayuntamiento de Benavente informa que en la mañana de hoy ha tenido lugar el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Benavente. Tras la aprobación del acta anterior, los 17 concejales del Ayuntamiento de Benavente han pasado a votar la fijación de las festividades locales para el año 2022 siendo estas la festividad de La Veguilla el próximo 25 de abril y la festividad del Toro Enmaromado el 15 de junio. El resultado de la votación ha sido de 16 votos a favor y 1 voto en contra, emitido por el concejal del Grupo Ciudadanos, Jesús Maria Saldaña.

El tercer punto del orden del día ha hecho referencia al reconocimiento extrajudicial de facturas de la Mancomunidad ETAP-Benavente correspondientes al gasto de agua de los años 2019 y 2020 que asume el Ayuntamiento de Benavente. En este punto, y tras un largo debate entre la edil de Hacienda, Patricia Martín y la portavoz del Grupo Municipal Popular, Beatriz Asensio, Martín ha aclarado ante el pleno: “Es gracias al presidente de la Mancomunidad y al Vicepresidente y alcalde de Benavente, que se han podido recuperar esas facturas generadas por el caos de la falta de secretaria/o en la Mancomunidad. No ha sido este Ayuntamiento el que no ha querido pagar esas facturas, es que no se han generado hasta el 2021. Dejen de hacer su política de la mentira, y como el Ayuntamiento de Benavente es buen pagador, se van a abonar esas facturas de los años 2019 y 2020.”

Un punto aprobado por el pleno con 15 votos a favor y los 2 votos en contra del Grupo Ciudadanos. Respecto al cuarto punto del orden del día “Aprobación, si procede, de la modificación de créditos nº 22/2021, bajo la modalidad de suplemento de crédito” el debate generado en el punto anterior entre portavoces socialistas y populares ha continuado. Ante los comentarios vertidos por la portavoz popular sobre la gestión económica municipal, la edil de Hacienda, Patricia Martín ha respondido: “Señora Asensio, este no es pleno monotemático sobre su persona, es un pleno serio donde se debaten cosas serias de las que usted tiene pleno conocimiento y eso hay decírselo y la opinión pública tiene que saberlo. Usted no puede venir a este pleno a mentir y lo hace una y otra vez”. Tras los correspondientes turnos de intervención, este punto ha sido aprobado con 15 votos a favor y 2 en contra del Grupo Ciudadanos.

Tras una serie de cometarios y reproches entre los grupos municipales socialistas y populares, los concejales del partido popular decidían abandonar la sesión alegando faltas de respeto por parte de los concejales del gobierno municipal. Un plante que el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, valoraba con estas palabras: “Las espantadas son propias del grupo municipal popular porque carecen de argumentos, porque no están en la vida municipal, al final llevan 6 años ausentes de la vida municipal y lo que no pueden pretender es que, de su falta de ideas, de capacidad, de proyectos o de argumentos políticos pretendan echarnos la culpa a nosotros porque les faltamos al respeto.

Yo invito a todo el mundo a que compruebe como la educación es exquisita por parte de los concejales del gobierno y mío creo que también, si alguien encuentra algo que lo diga, pero estamos totalmente seguros de eso”. Luciano Huerga finalizaba: “Que el PP no esté no es noticia, sería noticia que el PP volviese después de 6 años de ausencia del Partido Popular en la oposición”. Tras reanudar la sesión, quedaban por aprobarse la urgencia de las 3 mociones llevadas al pleno por los Grupos Municipales Socialista e Izquierda Unidad.

La urgencia de la primera de ellas “Sobre la gestión autonómica de los fondos Next Generation UE y la participación de las entidades locales en al menos el 15% de los fondos preasignados a la Junta de Castilla y León” fue aprobada por 9 votos a favor y 2 abstenciones. Después de las diferentes intervenciones, la moción fue aprobada por 9 votos a favor y 2 votos en contra. Mismo resultado obtuvieron las mociones número 2 “Moción presentada ante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley por el que se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de ordenación, servicios y gobierno del territorio de la Comunidad de Castilla y León” y la moción número 3 “Moción presentada en defensa de la sanidad pública, de la atención primaria y de la apertura de todos los consultorios médicos de la comunidad y la atención presencial”. No habiendo ninguna pregunta y habiéndose abordado todos los puntos del día, el alcalde de Benavente y presidente del pleno, levantaba la sesión.

