Queda inconsciente un joven tras caer desde una plataforma en el centro de tratamiento de residuos de Valladolid

Un joven de unos 20 años ha resultado herido este sábado 28 de noviembre tras la caída de una plataforma de unos seis o siete metros de altura en la que se encontraba subido en el centro de tratamiento de residuos de Valladolid.

Los hechos han ocurrido sobre las 8:18 horas, cuando se ha recibido una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León solicitando asistencia sanitaria para la víctima, que según los alertantes había quedado inconsciente tras sufrir lesiones en la cabeza.

El aviso se ha trasladado a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a los servicios de emergencias de Sacyl, que han movilizado una UVI móvil y se han trasladado hasta la carretera N-601, donde se encuentran las instalaciones.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a la víctima, que ha sido posteriormente trasladada hasta el Hospital Río Hortega en la UVI móvil.