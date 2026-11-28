Flor Cidón (izquierda) y Nuria López (derecha), responsables del proyecto del protocolo para la Prevención de la Conducta Suicida y Autolesiva en Castilla y León, RadarCyL. Leticia Pérez Ical

Encadenarse, agarrarse a la vida, sostenido por un conjunto de eslabones que, unidos, no dejan caer a los más vulnerables, a aquellos que, por miedo al sufrimiento, intolerancia a la frustración, desesperación ante el acoso o pura y no tan simple tristeza, piensan e incluso sueñan con acabar con todo.

Con algo tan definitivo como quitarse la vida. Una tragedia que se exacerba cuando se trata de jóvenes, menores, niños, al fin y al cabo, y que, cuando por desgracia se lleva a término, deja un silencio y un vacío difícil de llenar para las familias, las comunidades educativas y la sociedad como conjunto.

El suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, según refleja el Observatorio para la Prevención del Suicidio del Ministerio de Sanidad, y en 2021 fue la principal causa mortal en este rango de edad.

Dos años después, en el mes de abril de 2023, la Consejería de Educación de la Junta incorporó a la Dirección General de Recursos Humanos a las orientadoras Flor Cidón y Nuria López.

El objetivo era poner en marcha el Protocolo para la prevención de la conducta suicida y autolesiva en los centros educativos de Castilla y León, primero desde la Unidad de Bienestar Emocional y, ahora, bajo el nombre de RadarCyL.

Una red de detección temprana, atención y apoyo ante las conductas de riesgo de los alumnos en los centros educativos de la Comunidad, que acompaña a los profesionales de la educación de Castilla y León con formación, recursos y una guía de actuación para la prevención y la intervención ante conductas suicidas o autolesivas. Porque la primera lección es que no siempre tienen relación.

“Hay autolesiones con intención suicida y otras que no la tienen”, explican a Ical las dos responsables de RadarCyL, que apuntan que hay alumnos que se autolesionan para manejar la ansiedad, el enfado y la frustración, y otros que lo hacen como estrategia para comunicar su malestar, influir en el comportamiento de otros o integrarse en el grupo de iguales.

Conductas que, desde el punto de vista de un adulto, “asustan, tanto que no sabemos cómo afrontarlo”, confiesa una orientadora de un centro de la Comunidad, que a la vez reconoce que la formación y la guía le ha servido, principalmente, para “saber qué no hay que hacer” con estos alumnos y que, en vez de sentirse presionados una vez manifestada la conducta, se encuentren “acompañados” en un proceso que los menores son los primeros en no entender.

Afortunadamente, y como señalan Flor Cidón y Nuria López, se está consiguiendo “que se haga visible” esta realidad frente a la situación previa, en la que “la conducta suicida y las autolesiones estaban escondidas, estigmatizadas”.

“Ahora ha cambiado radicalmente el enfoque de los centros”, apuntan ambas formadoras, orientadoras de profesión, que desde su experiencia señalan que “hablar puede cambiar y salvar la vida” de los alumnos.

Bajo esa perspectiva de “ayudar, acompañar y ofrecer recursos” al menor para superar la tendencia a desarrollar conductas suicidas y autolesivas, ambas profesionales se integraron inicialmente en la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, en la denominada Unidad de Bienestar Emocional que ahora pertenece a la Dirección General de Bienestar Educativo, para poner en marcha RadarCyL.

Una cadena de la que forman parte desde el profesor en el aula al profesional sanitario, pasando por tutores, servicios de orientación, directores, el propio alumnado y las familias, y que trabaja “en pro de la detección y la prevención de la conducta suicida”. Cada uno en su función y como eslabones de un “todo coordinado integral”.

Máxime en un contexto con dos realidades que marcan la presencia de estas conductas en el alumnado. Por un lado, las redes sociales, un “escaparate incontrolado de un modelo de conducta” que, en ocasiones, dicta a los menores “cómo canalizar su malestar a través de comportamientos autolesivos”.

Por otro, el paso de la pandemia, que obligó a cerrar las aulas y “cambió la manera de comunicarnos”. Especialmente para una generación de niños que no se pudo relacionar en persona y vivió una infancia con “menos contacto y menos abrazos”.

“Tenemos que convivir con ello”, reconocen Cidón y López, que no obstante reivindican una mayor educación en redes sociales para hacer “un buen uso” y también valoran que, a cambio, esta nueva realidad ha conseguido una “mayor comunicación y sensibilización”, además de “hacer visible” el problema.

Porque, seguramente, “no es que haya más casos, es que se comunican más”, relatan, al señalar que los jóvenes “piden más ayuda” y, como consecuencia, “se abordan”.

De hecho, las responsables de RadarCyL reciben “muchísimas más llamadas” de año en año por parte de las figuras de enlace en los centros educativos para plantear casos de alumnos y solventar dudas, lo que demuestra un mayor acompañamiento del menor “cuando antes no se abordaban este tipo de conductas en los centros”.

Y es que “no se detecta lo que no se conoce”, motivo por el que la red tiene sentido desde el mismo aula, donde el profesor actúa como primer eslabón al “observar y escuchar” a sus alumnos.

A partir de ahí, cuando detectan “cambios de conducta” que implican una posible conducta suicida o autolesiva en los menores, comienza a engrasarse la cadena.

El profesor lo comunica al orientador, profesorado de servicios a la comunidad (PSC) o al coordinador de convivencia como figura de referencia en el centro, se genera un entorno de confianza para que el alumno se exprese y se empiezan a trabajar estrategias de prevención como “la resiliencia, la regulación emocional y la autoestima” en el menor, “fundamental” como forma de hacer frente a “la sobreprotección, el miedo al sufrimiento y la intolerancia a la frustración” que se detecta hoy en día en los jóvenes.

Coordinación con Sanidad

No obstante, en este cometido, la Consejería de Educación y sus profesionales no están solos. El protocolo desarrollado por Cidón y López incluye la coordinación de los centros educativos con las once unidades de salud mental infanto-juvenil que la Consejería de Sanidad mantiene en las nueves provincias.

Así, las figuras de enlace de colegios e institutos pueden ponerse en contacto con sus homólogos de estas unidades para comunicar las conductas de riesgo y coordinarse para ofrecer la mejor respuesta al alumnado, siempre que las familias autoricen el intercambio de información.

De esta manera, la red se sigue configurando con más eslabones en la cadena, en la que ocupan un papel prioritario las figuras de enlace. En las unidades de salud mental infanto-juvenil, son los especialistas sanitarios en prevención e intervención ante el suicidio.

En los colegios, los coordinadores de convivencia en Educación Primaria y los orientadores y PSC en los institutos de Secundaria.

“Coordinan el proceso, pero ha de formar parte toda la comunidad educativa”, especifican Cidón y López, porque la actuación tiene que ser colectiva, “cada uno en su contexto”, e incluye a los tutores, profesores, agentes de protección y detección y a la dirección del centro.

Para que cada cual sepa su papel en la cadena y la forma de actuar, además de la guía, cuentan con una formación específica desarrollada desde la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación en la que las dos especialistas colaboran de forma activa durante el primer trimestre del curso.

Así, en septiembre, se da una formación online con “todos los miembros de la comunidad educativa” en la que se explica el protocolo, la estrategia, la guía y los materiales. Después, en octubre, la formación se centra en las figuras de enlace, a las que se pone en contacto, y se les dan pautas a través de la participación de especialistas en el curso ‘Detectar, actuar y asesorar: estrategias de prevención de las conductas suicidas en el alumnado’.

Finalmente, ya en noviembre, se forma al profesorado para ‘Observar, escuchar y actuar’, con expertos que se centran en “la conceptualización de la conducta suicida, el patrón que siguen estas conductas y los contenidos de detección y prevención del suicidio”.

La formación acumula, durante sus cuatro primeras ediciones, más de 1.000 docentes participantes, a los que se suman los de esta quinta edición en una actividad “voluntaria y gratuita” que, cada año, incorpora novedades tras el ‘feedback’ de escucha que Cidón y López realizan con las figuras de enlace de los centros.

Por ejemplo, este curso “ha surgido una nueva necesidad” ante el aumento del alumnado que “tiene asociado un trastorno de la conducta con conducta suicida”, por lo que se amplía la formación desde el intento de que cada año “no sea igual”, porque aunque haya contenidos similares para que los docentes “refresquen” sus conocimientos, se intentan ampliar con “nuevos especialistas” como los que este año forman sobre el trastorno de la conducta asociado a la conducta autolesiva y/o suicida.

Guía adaptada

Esta formación complementa a la guía, elaborada por Cidón y López “de tal forma que cada centro pueda contextualizarla y adaptarla según sus características y las necesidades de su alumnado”.

Y es que la guía “no se puede separar del contexto”, y aunque “los pasos del protocolo están muy claros”, la práctica diaria permite adaptarlos “a todos los centros” para que los profesionales de educación los “particularicen” y permitan abordar la actuación en cada caso de autolesión o conducta de riesgo suicida, tanto en el entorno educativo como en el familiar.

La guía también recuerda a los profesores que “no son clínicos, no tienen que diagnosticar”, sino prevenir, detectar y acompañar ante “problemas de los alumnos en la relación con sus iguales o de falta de vinculación con el centro”.

El objetivo es que “no se sienta solo, sino escuchado”, y después, en caso de que ya aparezcan las conductas autolesivas y/o suicidas, se les oriente para acudir a los profesionales sanitarios.

Porque la labor del centro se tiene que circunscribir a “disminuir los factores de riesgo y aumentar los de protección”.

“Ofrecer vínculo, apoyo y ayuda”, describen Flor Cidón y Nuria López, que señalan estas como “palabras fundamentales” para entender que el objetivo final de RadarCyL, y la cadena plagada de eslabones del ámbito educativo y sociosanitario que han formado para prevenir las conductas autolesivas y/o suicidas, es “siempre, siempre, siempre el alumno”.